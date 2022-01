1. juledag fik et pensioneret ægtepar fra Aarhus sig en forsinket og meget stor julegave.

Intet mindre en million skattefri kroner havde de vundet i Lotto.

Men pengene har de ikke tænkt sig at bruge på sig selv. Ikke en eneste krone.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Nej, det vindene ægtepar er pensionister – og da de mener, at de har alt, hvad de skal bruge, bliver gevinsten givet videre.

»Vi har det ganske udmærket, så vi har valgt at bruge pengene på vores datter og svigersøn, så de kan få renoveret deres hus, og så skal vi rigtig forkæle vores børnebørn. Det er jo rart at kunne give noget væk, mens man har en varm hånd,« fortæller manden til Danske Spil.

Der hører en særlig historie til netop dette vinderpar. Manden har nemlig haft en flaske snaps fra 1958 stående i skabet – den måtte ikke drikkes, før der var gevinst.

»Min farfar sagde dengang, at den flaske skulle ikke drikkes før den dag, han vandt i Tips, som Lotto jo hed dengang. Så den har stået i et lille træskab lige siden.«

Men det lykkedes aldrig farfaren at vinde den store gevinst i Lotto, så da han gik bort, gik flasken i arv til sønnen, der afgav samme løfte, som sin far.

Der skulle dog gå 63 år, før mange Lotto-kuponer kastede noget af sig. Det lykkedes heller ikke farfarens søn at vinde noget, så da han gik bort i 2008, tog barnebarnet altså over.

Tredje gang skulle vise sig at være lykkens gang. For nu var der gevinst for tredje generation og indehaver af snapsen.

Det skulle fejres med hele familien – der dog fik sig et godt grin, da de opdagede, at der stod 1976 på flasken – og ikke 1958.

»Så der er jo noget der tyder på, at min farfar alligevel ikke helt har kunnet styre tørsten. Men alle har jo kendt til den her historie, så den er åbenbart blevet skiftet ud med en ny halv flaske i al hemmelighed,« siger Lotto-vinderen.

Nu køber de en ny flaske Linie Akvavit, som kan gå i arv, indtil familien forhåbentlig vinder en af de store gevinster igen.