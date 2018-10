Pengesporet fra den efterlyste Britta Nielsen peger nu på Sydafrika, Sverige, Tyskland og Holland.

Den 64-årige kvindes søn har købt to store landstykker på i alt 42 hektar svarende til knap 60 fodboldbaner i Sydafrika.

Det viser officielle dokumenter, som B.T. har undersøgt, fra kommunen Phalaborwa, hvor begge landstykker ligger.

Den ene grund er en del af resortet Thula Bush Estate, som Britta Nielsens søn er involveret i. Det ligger tæt på Kruger National Park, der er verdenskendt for eksklusiv safari.

I alt løber værdien for de to landstykker ifølge de officielle registre op på 849.000 sydafrikanske rand svarende til 376.446 kroner.

Indgangen til det over 40 hektar store Thula Bush Estate, hvor Britta Nielsens søn har købt sig ind. Privatfoto Vis mere Indgangen til det over 40 hektar store Thula Bush Estate, hvor Britta Nielsens søn har købt sig ind. Privatfoto

Dermed er pengesporet nu spredt ud på fire lande.

Britta Nielsens ødegård i Sverige er allerede beslaglagt. Som tidligere beskrevet i B.T. har Britta Nielsens ene datter desuden registreret en hestevirksomhed i Tyskland sydvest for Bremen.

I samme by og område huserer den kendte tyske hestefamilie Schockemöhle, og ifølge et dansk hestemagasin har Britta Nielsens datter været rytter hos Paul Schockemöhle.

Desuden kan B.T. nu løfte sløret for, at datteren også har registreret en hestevirksomhed i Holland.

Datterens firma ligger tæt på byen Utrecht, og på samme adresse er der en virksomhed, som sælger lastbiler til hestetransport. B.T. har skrevet til virksomheden og fået et svar fra en Rob Bouman, der bekræfter, at han er hyret til at udføre administrative opgaver for Britta Nielsens datter. Men han vil ikke uddybe det yderligere.

Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte et føl for 175.000 kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte et føl for 175.000 kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie

64-årige Britta Nielsen fra Hvidovre er mistænkt for at svindle for 111 millioner kroner gennem 16 år i sit arbejde som afdelingsleder i Socialstyrelsen. Pengene har hun overført til egne konti ved i alt 274 udbetalinger fra 2002 og frem til i dag.

Det gjorde hun ifølge Ekstra Bladet ved at oprette fiktive projekter med fiktive tilskudsmodtagere, hvorefter hun indsatte sine egne kontonumre, da tilskudsmidlerne skulle udbetales.

Ifølge et fortroligt dokument fra Socialministeriet, som B.T. er i besiddelse af, blev pengene overført til en privatkonto i Danske Bank.

Millionerne mistænkes hun for at have taget fra de såkaldte SATS-puljer, der hvert år uddeles til initiativer, som skal forbedre levevilkårene for de udsatte i samfundet.

Kvinden blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator.

Nu er hun internationalt efterlyst af Interpol.

Familiemedlemmer kan rammes

Ifølge Ekstra Bladet ejer den efterlyste Britta Nielsens søn halvdelen af Thula Bush Estate i Sydafrika.

Poolen ved Thula Bush Estate i Sydafrika, hvor Britta Nielsens søn er involveret. Privatfoto Vis mere Poolen ved Thula Bush Estate i Sydafrika, hvor Britta Nielsens søn er involveret. Privatfoto

Avisen fortæller også, at Britta Nielsen ejer et stort hus over for sønnens landejendom samt flere dyre Land Rover-biler.

Det er uvist, om Britta Nielsen har finansieret sønnens indkøb af landejendom.

Øverst ses Britta Nielsens søns landstykke på 21 hektar til en værdi af 429.000 sydafrikanske rand. Nedenunder er hans forretningspartners landstykke. Derudover ejer Britta Nielsens søn også en anden grund på 21 hektar. Kilde: Phalaborwa Local Municipality Vis mere Øverst ses Britta Nielsens søns landstykke på 21 hektar til en værdi af 429.000 sydafrikanske rand. Nedenunder er hans forretningspartners landstykke. Derudover ejer Britta Nielsens søn også en anden grund på 21 hektar. Kilde: Phalaborwa Local Municipality

Men hvis Britta Nielsens søn eller andre familiemedlemmer har modtaget penge fra Britta Nielsen inden konkursen, vil de komme i kuratorens søgelys.

»Hvis man for eksempel kan se, at man 14 dage inden konkursen har overført et større beløb til et familiemedlem, vil man som udgangspunkt kunne bede om at få det tilbage til konkursen,« har kurator Boris Frederiksen forklaret. Han vil dog ikke udtale sig om den konkrete sag endnu.

Indtil videre er Britta Nielsens hus i Hvidovre og en ødegård i Sverige beslaglagt.