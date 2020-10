Godt nyt til arvinger.

Skatteministeriet og et politisk flertal på Christiansborg vil nu sikre, at arvinger alligevel kan få tilbagebetalt den ejendomsskat, som deres afdøde har betalt for meget siden 2011.

Det sker, efter B.T. i en række artikler har sat fokus på, at arvinger i afsluttede dødsboer som eksempelvis Anne Nielsen fra Padborg og Linda Kania fra Nykøbing Falster reelt har været afskåret fra at få tilbagebetalt den ejendomsskat, som skattevæsenet uberettiget har opkrævet af deres afdøde på baggrund af alt for høje og pilskæve ejendomsvurderinger.

Og det er ikke småpenge, der er tale om.

Hundredtusindvis af boligejere skulle i år have haft 18.000 kroner tilbage i gennemsnit.

I udkantskommuner som Odsherred er beløbet godt og vel 30.000 kroner.

For at forstå den lidt komplekse historie må vi skrue tiden lidt tilbage:

Tilbage i 2013 rettede Rigsrevisionen og Statsrevisorerne en sønderlemmende kritik mod Skat for at lave pilskæve ejendomsvurderinger, der betyder, at hundredtusindvis af danskere har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011.

For at rette op på skandalen besluttede et bredt politisk flertal i november 2016, at boligejerne skal have pengene tilbagebetalt, når de nye og mere retvisende ejendomsvurderinger står klar.

Men gang på gang er de nye vurderinger blevet udskudt, og de er nu tidligst klar i sommeren 2021.

Konsekvenserne af de gentagne udskydelser er til at føle på: 715.000 boligejere skulle i år have haft i gennemsnit 18.000 kroner tilbage i ejendomsskat, som de har betalt for meget siden 2011.

Nu vokser det beløb, og samtidig vil endnu flere nå at dø, inden de når at få pengene.

Og det har ikke bare konsekvenser for dem, der når at dø, men også for arvingerne.

For tilbage i efteråret 2016 besluttede politikerne – uden at nogen tog notits af det – at arvinger i afsluttede dødsboer ikke skal have penge tilbagebetalt, men at pengene skal forblive under låg i statskassen.

Politikerne traf blandt andet beslutningen på baggrund af et notat fra Skatteministeriet, der fastslog, at 'det ikke er praktisk muligt' for skattevæsenet at tilbagebetale pengene til arvinger i afsluttede dødsboer, men at arvingerne principielt kan få pengene, hvis skifteretten genoptager dødsboet.

Det kan skifteretten bare ikke i den virkelige verden, har B.T. dokumenteret under afdækningen af sagen.

B.T.s afdækning har nu fået Skatteministeriet og partierne bag ejendomsvurderingsloven – alle partier undtagen Enhedslisten – til at finde en løsning, så arvingerne alligevel kan få pengene.

Skatteministeriet peger nu i et notat, som B.T. er i besiddelse af, på to mulige løsninger:

For det første vil det faktisk være praktisk muligt for Skatteforvaltningen at oplyse 'arvingerne om størrelsen på en evt. kompensation', og arvingerne kan herefter anmode skifteretten om at genoptage dødsboet, hvorefter skifteretten kan fordele pengene til arvingerne.

For det andet peger Skatteministeriet i notatet på en mere enkel løsning:

'Det vil være mere enkelt for arvingerne, hvis udbetalingen af kompensation kan ske uden genoptagelse af dødsboet via skifteretten. Det undersøges derfor, om der kan etableres en mere smidig løsning for arvingerne, herunder om der kan ske tilbagebetaling direkte til arvingerne.'

Skatteministeriet skriver i notatet, at det nu skal afklares om de to beskrevne løsninger kræver en lovændring, og at lovgivningen i så fald vil skulle ændres senest i foråret 2021.

De nye ejendomsvurderinger, som kommer til at danne grundlag for tilbagebetalingen, ventes nemlig at ligge klar i sommeren 2021.

Det folkelige pres på skatteministeren og forligspartierne er til at føle på.

Mandag morgen havde 92.102 læsere givet deres mening til kende i en afstemning på bt.dk. Heraf svarede 85.049 – svarende til 92 procent – at arvinger skal have tilbagebetalt den ejendomsskat, som deres afdøde har betalt for meget.

