»Julen varer længe, koster mange penge.«

Sådan lyder de sidste to linjer i 'Højt fra træets grønne top', og det er så sandt, som det er sagt. Danskernes økonomi presses nemlig hårdt af forventningerne til jul.

Mad på bordet. Gaver under træet. Julen er dyr, og forventningerne er høje.

Og for cirka hver femte dansker række pengepungen ikke til disse forventninger. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Intrum, en kreditstyringsvirksomhed.

I undersøgelsen angiver 18 procent af danskerne, at de har optaget meget gæld omkring julen for at betale mad og gaver, fordi det holder familien samlet, og fordi de føler, at det forventes af dem.

Det er især gaver til ens bedre halvdel, der kan slå bunden ud af julebudgettet.

I undersøgelsen har 13 procent nemlig angivet, at gaven til netop ens partner er den primære årsag til, at de overskrider deres kassekredit.

Hver femte dansker forventer, at de vil have mere gæld efter julen 2021 end nogensinde før. Og det betyder, at inkassosagerne stiger i månederne efter jul:

»December måned skal være ekstra sød, og det kan betyde, at nogle føler sig nødsaget til at låne penge for at finansiere julehyggen. Det løser problemet her og nu, men kan have mere langsigtede konsekvenser. Hos Intrum oplever vi generelt en stigning af inkassosager i månederne efter jul, når regningerne skal betales.«

Det udtaler Jens Hjortflod, der er Global Direktør for Strategiske Kundeforhold hos Intrum.

For mange er julen altså fyldt med bekymringer, og coronasitationen har bestemt ikke gjort omstændighederne lettere.

Undersøgelsen viser nemlig, at det især er lavindkomstfamilier, der er blevet økonomisk påvirket af coronakrisen.

Hver fjerde dansker kæmper med økonomien og har lånt penge eller overskredet deres kassekredit for at betale regninger inden for de sidste seks måneder.

22 procent går sågar så langt som til at sige, at de ikke tror, julen nogensinde bliver den samme som før pandemien.