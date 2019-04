'Støt - og lad den gode karma ramme Rasmus Paludan.'

Sådan lyder budskabet til en helt ny indsamling, som en 41-årig familiefar har oprettet for at sætte en stopper for Rasmus Paludans demonstrationer. nIndsamlingen fungerer sådan, at den giver 500 kroner til Dansk Flygtningehjælp, hver gang den kontroversielle og racismedømte partileder brænder en koran.

'Så kan han blive Danmarks sureste fundraiser. Hjælp Rasmus Paludan med at samle ind til integration og støt her. Hver en krone tæller,' lyder det i indsamlingen, der på under én dag har indtjent over 40.000 kroner.

Nicolai Würtz, der har oprettet den opsigtsvækkende indsamling, fortæller til B.T., at han har gjort det som et modsvar på Rasmus Paludans opførsel.

»Jeg tror, mange har haft det ligesom mig de seneste dage, hvor man har kigget på alt det, der sker omkring Rasmus Paludan og tænkt: 'Hvad pokker skal man stille op?',« siger Nicolai Würtz til B.T. og fortsætter:

»Han (Rasmus Paludan, red.) har sin ytringsfrihed og må sige, hvad han vil. Det er jeg helt enig i, men jeg synes ikke, det skal være omkostningsfrit for ham at provokere på den måde, så jeg synes, det her kunne være en fed måde at vende bøtten om på.«

Ifølge familiefaren fra Brønshøj i København delte han sin idé på Facebook, hvorefter den blev delt og spredt i massevis. Derfor besluttede han sig tirsdag for at oprette indsamlingen, så Rasmus Paludan indirekte kommer til at støtte Dansk Flygtningehjælp.

Familiefaren Nicolai Würtz har oprettet en indsamling, der skal støtte Dansk Flygtningehjælp, hver gang den racismedømte partileder Rasmus Paludan brænder en koran af. Foto: Privat Vis mere Familiefaren Nicolai Würtz har oprettet en indsamling, der skal støtte Dansk Flygtningehjælp, hver gang den racismedømte partileder Rasmus Paludan brænder en koran af. Foto: Privat

»Jeg er en fredelig familiefar, så jeg har ikke lyst til at skulle ud og moddemonstrere, så det her er et forsøg på - på en positiv måde - at sige, at jeg er i mod Rasmus Paludans opførsel,« siger han.

Målet for indsamlingen lød i første omgang på 35.000, hvilket strømmede ind på under 24 timer. I skrivende stund er beløbet oppe på knap 84.000 kroner.

»Vi bliver ved så længe, der er nogle, som vil være med. Det allerbedste ville være, at hvis folk - hver gang Rasmus Paludan gik på gaden for at demonstrere - tog sin MobilePay frem og overførte en femmer eller noget, så Rasmus Paludan vidste, at hver gang han går på gaden, så indsamler han rent faktisk måske 5.000-10.000 kroner til Dansk Flygtningehjælp,« siger Nicolai Würtz.

Selv gentog Rasmus Paludan så sent som ved onsdagens demonstration i Hellerup, at han bliver nødt til at kæmpe for, at 'redde Danmark' fra masseindvandringen fra muslimske lande, som han konsekvent omtaler som lortelande.

»Danmark og danskerne skal ikke blande sig i hvordan de lever. Men dem, der kommer fra de lande skal heller ikke blande sig i, hvordan vi lever i Danmark,« sagde han blandt andet ved demonstrantionen, hvor der for en gangs skyld ikke blev brændt et eksemplar af Koranen.