Jeffrey Archer har skrevet den ene bestseller efter den anden. Han har også været politiker og er medlem af det britiske overhus. Den 15. april fylder han 80.

Nød lærer fattig politiker at skrive.

Da engelske Jeffrey Archer som 34-årig gik personligt konkurs, forlod han sin plads som konservativt medlem af det britiske underhus.

For at redde sin økonomi forsøgte han at skrive en roman. Det gik godt. "Not a Penny More, Not a Penny Less" udkom i 1976.

Tre år senere kom den i Danmark under titlen "Stjålne penge varer ikke længe".

Bogen udkom i 17 lande, og Archer fandt ud af, at han kunne skrive.

Ja, at han kunne leve af det.

Tre år efter debutbogen skrev han det, der regnes for hans hovedværk, "Kain og Abel".

Evnerne har gjort ham velhavende, men her på sine gamle dage - han fylder 80 den 15. april - er penge blevet årsag til strid.

For Archer er raget uklar med sin tidligere litterære agent.

Avisen Daily Telegraph skrev i slutningen af januar, at Archer sagsøger sin mangeårige, men nu tidligere agent Curtis Brown for en halv million pund - op imod 4,5 millioner kroner.

Ifølge Archer har agenten, da han arbejdede for fødselaren, forsømt at opkræve tilgodehavender fra forlag rundt om i verden.

Jeffrey Archer er ikke ukendt med konflikter.

Han kommer fra fattige kår. Han har slebet hjørner helt fra de unge år for at komme frem og op i det hierarkiske britiske samfund.

For at blive optaget på universitet Oxford opdigtede han en falsk universitetsgrad fra Californien. Archer havde ikke andet end et brevkursus i bodybuilding.

Så fantasien har bragt ham vidt. I 2011 indledte han serien om Harry Cliftons liv. De syv bind i Clifton-krøniken gav ham en plads i mange læsehestes hjerter.

Han menes at have solgt i alt 250 millioner bøger verden over. Måske flere.

Han udnyttede sin popularitet til at stige i graderne hos det konservative parti.

Han blev partiets næstformand i midten af 1980'erne, og han blev adlet og fik en plads i Overhuset.

Trods en retssag om utroskab med prostituerede, insiderhandel med aktier og et stjålet manuskript forblev Archer i lang tid borgerskabets kæledægge.

Men utroskaben blev hans - midlertidige - fald.

I en injuriesag i 1987 vidnede venner og konen om Archers uskyld, og han blev frikendt.

Men i 1999 trak en ven sit vidnesbyrd tilbage, og to år senere blev han idømt fire års fængsel for mened.

Fra fængslet tjente han stadig styrtende på blandt andet fængselsdagbøger.

Han blev løsladt efter to år.

/ritzau/