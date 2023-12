400.000 danskere kan se frem til at modtage en forsinket julegave.

Og den består af kolde kontanter.

Det er de sjællandske andelshaverne i energikoncernen Andel, som kan se frem til at modtage gaven.

Det skriver Andel i en pressemeddelelse.

Selskabet opnåede i 2022 et overskud på fire milliarder kroner, og det fik andelshaverne til at kræve en del af overskuddet.

Og det blev der så afsat 850 millioner kroner til.

Det skulle give cirka 2.000 kroner per andelshaver, hvis repræsentantskabet i februar vedtager den foreslåede model for udbyttebetaling.

Man har afventet, hvorvidt der skulle betales skat af pengene eller ej. Svaret er nu kommet, og det skal man.

Jens Stenbæk, der er bestyrelsesformand i Andel, siger:

»Vi har et stærkt ønske om, at Andel skaber værdi for sine andelshavere og investerer langsigtet i den grønne og digitale omstilling. Derfor er det positivt, at vi nu har skattemyndighedernes redegørelse, så vi kan komme videre i forløbet og repræsentantskabet kan træffe den formelle beslutning.«