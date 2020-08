Kravet om mundbind i offentlig transport presser folk over i bilerne og øger ikke trygheden blandt dem, der tager toget på regelmæssig basis.

Det mener tre pendlerrepræsentanter, som B.T. har talt med. Og deres opfordring til regeringen er enslydende: Drop kravet om mundbind.

»Jeg synes, man bør ophæve kravet, men stadig beholde det som en anbefaling. Og så bør man bør undersøge, om det overhovedet virker,« siger Danny W. Pedersen, der er repræsentant for pendlerne på strækningen Roskilde-Københavns Hovedbanegård.

Få dage inden kravet om mundbind blev indført, foretog talsmanden en rundspørge på Facebook blandt 300-400 pendlere på Sjælland. Undersøgelsen viste ifølge talsmanden, at et flertal af pendlerne ikke føler sig mere trygge ved, at alle bærer mundbind.

Fakta: Reglerne om mundbind Rejsende over 12 år skal være iført mundbind eller visir i alle former for togtrafik, busser, færger og taxaer. Kravet om mundbind gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Mundbindet eller visiret må fjernes kortvarigt ved indtagelse af mad og drikke, ved mundaflæsning eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. Kilde: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

»De fleste svarede, at de ikke ville føle sig mere trygge ved et mundbindskrav. Det, der betød noget, var kravet om pladsbillet, som gør, at man kunne være sikker på, at toget ikke var overfyldt,« fortæller Danny W. Pedersen.

Kravet om mundbind har været gældende siden lørdag 22. august. Kravet indebærer, at alle skal bære mundbind i den kollektive trafik, færger og taxi. At tage offentlig transport uden mundbind kan medføre bortvisning, og i yderste tilfælde kan politiet tilkaldes.

Politiet har foreløbig udskrevet 16 bøder til trodsige passagerer, der nægtede at iføre sig mundbind eller forlade toget.

Kristian Jakobsen, der er talsmand for pendlerne på Køge Bugt-banen, oplever, at kravet om mundbind får passagerer til at fravælge den offentlige transport.

»Det skræmmer folk væk fra toget. Siden covid-19 kom til, har der været væsentligt færre med toget. Jeg tror, mange tager bilen i stedet for, og kravet om mundbind gør det kun værre,« siger Kristian Jakobsen, der også går ind for en ophævelse af kravet om mundbind.

Hvorfor er det et problem at gå med mundbind?

»Det bliver mindre behageligt at tage toget, især over længere strækninger. Hvis du skal fra Aarhus til København, skal du sidde med mundbind på i tre timer. Det er ikke behageligt. Man kan ikke trække vejret ordentligt, og brillerne dugger.«

Jim Sjøgreni, der er talsmand for Korsør Pendlerklub, mener også, at lovkravet om mundbind bør gøres til en anbefaling i stedet. Han oplever, at der sker en udskamning af passagerer, der ikke har mundbind på.

»Transport- og Boligministeriet skriver i deres vejledning, at man kan smide mundbindet, hvis man har kronisk sygdom, og at man ikke skal dokumentere det. Men hvis man tager det af, bliver man udskammet,« siger han.

Jim Sjøgreni lider selv af nedsat lungefunktion og har sommetider undladt at tage mundbindet på. Det har ført til sammenstød med hans medpassagerer.

»Jeg var nede og hente min knægt på Korsør Station den anden dag. Jeg havde det ikke på, og straks stod der er en mand og skældte mig ud,« fortæller han.

Mens kravet om mundbind gælder al offentlig transport, gælder kravet om pladsbillet kun i Intercity-tog og Intercity-lyntog. I busser, metro, S-tog, letbane og regionaltog er der ingen begrænsninger på antallet af passagerer.