Hold afstand.

De to ord er om noget blevet sagt igen og igen med håbet og målet om at bryde smittekæden og for alvor får styr på coronakrisen, der lige nu lammer både Danmark og resten af verden. Men det er ikke alle steder, det bliver overholdt.

Den seneste uges tid har pendlere nemlig flere gange oplevet at stå i et overfyldt tog mellem Sverige og Danmark, når store grupper af flyrejsende lander i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Det skyldes blandt andet, at politiet på grund af coronakrisen har lukket ned for antallet af tog over Øresund til kun at være ét tog i timen, hvor det tidligere var helt op til seks. Det skrev TV 2 Lorry således om tirsdag.

Det medfører, at de noget færre tog er overfyldte, og det betyder, at anbefalingerne om at holde to meters afstand ikke bliver overholdt.

I Facebook-gruppen BroenLive er der også flere Øresundspendlere, der fortæller om deres oplevelser med fyldte tog, ligesom flere også har lagt billeder op af mennesker, der står helt tæt op ad hinanden.

Problemet bliver ikke mindre af, at mange af disse mennesker er nogen, der kommer fra udlandet og derfor skal direkte hjem i karantæne.

En af de pendlere er Niels Ove Bjerre, der fem gange i ugen pendler mellem Sverige og Danmark, og som flere gange har oplevet, hvordan toget er blevet fyldt, så snart det kom forbi lufthavnen.

Den seneste uges tid har togpendlere oplevet, at det i visse situationer har været nærmest umuligt at holde de to meters afstand, som der anbefales.

»Man sidder jo allerede inde i toget, og når jeg selv er stået på, har der jo været god plads. Men så bliver det fyldt op - i hvert fald omkring, hvor jeg har siddet,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Det er ubehageligt, for man tænker selvfølgelig på, at man gerne vil beskytte sig selv og ikke blive smittet, så man udsætter sine kære for den fare. Jeg gør derfor meget ud af at tage alle forholdsregler, men det er jo svært, hvis et tog, jeg sidder i, pludselig bliver fyldt op.«

En anden pendler beskriver eksempelvis i gruppen, hvordan han oplevede en rejsende, der både hoste og nyste ud i luften, mens han stod helt tæt op ad andre passagerer.

'Jeg pendler hver dag mellem Malmø og København, og jeg oplever, at det er helt galt med folk med kufferter. Den anden dag så jeg en ældre, solbrun mand, der stod med sin store kuffert og med en maske på. Hver gang han skulle hoste eller nyste, tog han masken af og hostede lige ud i luften mod de andre passagerer, og så satte han masken på igen.'

B.T. har været i kontakt med DSB's informationschef Tony Bispeskov, der har en appel til de mange pendlere.

»Vores appel er, at folk respekterer de her anbefalinger, der er om at holde afstand. Og det er desværre ikke altid, at vi oplever, at der er en opmærksomhed omkring det,« fortæller han.

DSB registrerer selv, hvor mange ledige pladser der er i hvert tog, og her har de i denne uge kunne konstatere, at der ikke har været afgange, hvor der ikke har været over 100 ledige pladser i hvert tog til og fra Kastrup.

»Det er dog ikke det samme som at sige, at der ikke kan være nogle dele af toget, hvor folk måske stiller sig og klumper sig sammen,« siger informationschefen.

»Vi appellerer derfor virkelig til, at folk hjælper os med det her, men der er altså plads. Men det er vigtigt, at man holder den distance til andre mennesker.«