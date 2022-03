Tjek rejseplanen.

Sådan må det gode råd lyde til dem, der i den kommende tid skal med tog nordpå fra Aarhus.

Et omfattende sporarbejde betyder nemlig, at der kommer til at være ændringer i togdriften.

Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Jernbanen mellem Aarhus og Aalborg gennemgår i disse år en markant opgradering. Skinner og sveller skal skiftes ud, banen skal hastighedsopgraderes, og sporet skal elektrificeres.

Nu er turen kommet til den sydligste del af strækningen, hvor Banedanmark i løbet af foråret og sommeren både skal bygge broer og udskifte skinner, sveller og sporskifter på den 45 kilometer lange jernbane mellem Aarhus og Langå.

»Banedanmark er i fuld gang med at gøre den jyske hovedstrækning klar til fremtidens klimavenlige eltog, der støjer mindre og udleder godt 85 procent mindre CO2. Som en del af det arbejde er vi nu i gang med at forny sporene mellem Aarhus og Langå, hvor vi i samme omgang gør broer klar til elektrificeringen og nedlægger tre overkørsler, hvor vi i stedet bygger broer,« siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.

Med nye skinner og sveller, elektrificering og hastighedsopgradering vil togene i fremtiden kunne køre hurtigere og mere komfortabelt på den jyske hovedstrækning.

»Når alle ændringerne er fuldt ud gennemført, og de elektriske tog er sat ind på strækningen mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn, vil passagererne få en hurtigere, mere stabil og endnu mere klima- og miljøvenlig transport, ligesom naboerne til banen og stationerne på strækningen vil opleve mindre støj og et sundere miljø,« siger Lars Blædel Riemann.

Men mens arbejdet står på, vil der blive udfordringer for de pendlere, der normalt benytter sig af togene.

Det omfattende sporarbejde betyder, at der i perioder ikke vil køre tog mellem Aarhus og Langå, og i andre perioder vil der køre færre tog på strækningen.

»Vi gør, hvad vi kan for at forstyrre så lidt som muligt, men da der er tale om et omfattende stykke arbejde, så kan vi desværre ikke gennemføre det uden, at det i perioder vil kunne mærkes. For ikke at forstyrre pendlere mere end højst nødvendigt har vi valgt at lægge de største arbejder i weekender og omkring helligdage, hvor der typisk er færre passagerer i togene,« siger Lars Blædel Riemann.

Banedanmark sørger løbende for at holde beboere tæt på banen orienteret om eventuelle omkørsler eller støjende arbejder. Togpassagerer mellem Aarhus og Langå opfordres desuden til at holde sig opdateret i Rejseplanen.