Store beløb brugt på pelse og skønhedsoperationer. Køb med kontanter for 58.000 kroner. Overførsler for små 800.000 kroner. En politidirektør, der efterforsker sin tidligere kollega.

Den udklædte efterforskning i sagen om mulig bestikkelse i toppen af dansk politi lander nu på justitsminister Nick Hækkerups bord.

Det sker, fordi Københavns Politis oprindelige efterforskning af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har været genstand for hård kritik.

Hun efterforskes nu for anden gang for bestikkelse, efter at Københavns Politi i november 2019 i første omgang lagde sagen ned.

Bettina Jensen (øverst til venstre) og Mariann Færø er nu begge sigtet for bestikkelse. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt/Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Bettina Jensen (øverst til venstre) og Mariann Færø er nu begge sigtet for bestikkelse. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt/Ida Guldbæk Arentsen

Den blev lagt ned på trods af, at efterforskningen viste, at Bettina Jensen i al hemmelighed modtog 790.250 kroner af sin veninde Mariann Færø samtidig med, at Bettina Jensen hyrede hende som konsulent til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner.

Pengene blev overført i mindre bidder til Bettina Jensens konto mellem 2012 og 2015.

Kort efter omgjorde Rigsadvokaten beslutningen og bad Københavns Politi om at genoptage efterforskningen. Det skete efter en klage fra Rigspolitiet.

Siden har B.T. med afsæt i fortrolige dokumenter afdækket alvorlige mangler i efterforskningen.

»Den her sag lugter langt væk. Noget, som vi ikke kan eller vil acceptere i Danmark. Derfor skal ministeren i et lukket samråd forklare sig over for Folketinget om, hvad der er sket her,« siger gruppeformand Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

»Det vilde ved den her sag er, at der ikke blot er én ting, der er gået galt, men flere. Den er et sammensurium af dårlig embedsførelse og mangelfuld efterforskning,« siger han.

Dansk Folkeparti er sammen med Venstre og med opbakning fra flere partier i Folketingets Retsudvalg blevet enige om at hive Nick Hækkerup (S) i et lukket samråd.

Kritikken af efterforskningen har været nådesløs. Grundlæggende tryktestede politiets efterforskere ikke venindernes påstand om, at overførslerne var betaling for konsulentarbejde, som Mariann Færø udførte for Bettina Jensen.

Peter Skaarup (DF) og et flertal i restudvalget hiver Nick Hækkerup i lukket samråd om den mangelfulde efterforskning af Bettina Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Skaarup (DF) og et flertal i restudvalget hiver Nick Hækkerup i lukket samråd om den mangelfulde efterforskning af Bettina Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Til at understøtte deres forklaring fremlagde Bettina Jensen nogle fakturaer, som senere viste sig at være udslagsgivende for, at der ikke blev rejst tiltale.

Men B.T. har siden kunnet afdække, at der manglede fakturaer for 430.875 kroner.

Københavns Politi spurgte heller ikke ind til mail, kontrakter, timeopgørelser og andet materiale, der kunne bakke op om kvindernes forklaringer op.

Ud over pengeoverførsler udvekslede Bettina Jensen og Mariann Færø pelse og skønhedsoperationer, og i den forbindelse blev en kontant betaling på 58.000 kroner ikke undersøgt nærmere – til stor undren for Rigspolitiet, der er anmelder i sagen.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

»Efterforskningen har ikke været god nok. Med samrådet vil vi gerne have sikkerhed for, at den efterforskning, der pågår, er 100 procent grundig. Det her er en potentiel korruptionssag på allerhøjeste niveau. Det kan ikke være mere alvorligt,« siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Efterforskningen har også lidt af andre mangler:

Blandt andet ulejligede Københavns Politi sig ikke med at undersøge, om Mariann Færø blev overbetalt af Bettina Jensen.

Det på trods af, at hun fik 4,6 millioner kroner på et halvt år. Heraf 2,2 millioner kroner på bare én måned.

Kontoudtog viser også, at Bettina Jensen i 2013 og 2015 modtog to store check for samlet 232.230 kroner, som ikke indgår i efterforskningsmaterialet.

Samtidig har eksperter advaret om mulig inhabilitet, fordi Københavns Politi har stået for efterforskningen. Den øverstansvarlige for Københavns Politi, politidirektør Anne Tønnes, var chefkollega med Bettina Jensen i Rigspolitiet i 2012 og 2013.

»Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned, specielt når politiet undersøger sig selv. Efterforskningen har været mangelfuld, og vi skal have en garanti for, at det hele er foregået, som det skal,« siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Samrådet bliver lukket, så justitsministeren kan referere fra politiets fortrolige efterforskning i sagen, fortæller Peter Skaarup.

Nick Hækkerup skriver i et svar til B.T.:

»Der er tale om en alvorlig sag, som jo fortsat er under efterforskning. Jeg ser frem til at give Retsudvalget en status i sagen på et lukket samråd.«

Ifølge et svar til Folketingets Retsudvalg bliver det inden for kort tid besluttet af anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale mod Bettina Jensen og Mariann Færø.