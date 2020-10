En million mink skal aflives de næste måneder på grund af corona. Pels kan ikke bruges før midten af november.

Når flere end en million mink i den kommende tid skal aflives på grund af coronasmitte, bliver de gasset, forarbejdet og kogt. Mink bruges primært til at producere pels, men pelsen går også til.

Det har fået flere til at undre sig over, om der ikke er en mulighed for at bruge pelsen fra de aflivede mink.

Men da minkene er ved at gro en såkaldt vinterpels, har dyrene på nuværende tidspunkt ikke en pels, der kan bruges til noget.

Sådan lyder det fra Tage Pedersen, som er formand for Danske Minkavlere.

- Minkene har to forskellige pelse. En sommerpels og en vinterpels. Fra foråret og til midt i september har de en sommerpels, og så taber de alle hårene fra sommerpelsen og sætter en ny vinterpels. Den er først groet ud i midten af november.

- Så lige nu har den ikke en pels, der kan bruges til noget som helst. Pelsen er ikke noget værd i dag eller i morgen, siger han.

Fødevarestyrelsen skulle efter planen begynde aflivningen af over en million mink onsdag, men da en aftale om kompensation til minkavlere ikke er på plads, er de første aflivninger udskudt.

Det kan tage helt op til to måneder at aflive de mange mink. Derfor mener Tage Pedersen også, at der er sandsynlighed for, at nogle af minkene når at sætte en vinterpels, som godt kan bruges.

- Når vi lidt længere frem til midten af november, har pelsen igen værdi, siger han.

Myndighederne har efter et forsigtighedsprincip lagt op til, at alle coronaramte minkbesætninger skal aflives, og det samme skal raske besætninger i en radius af otte kilometer fra de berørte besætninger.

Men ifølge Tage Pedersen bør man se på, hvordan pelsen kan reddes nogle steder.

- En minkfarm kan få corona, og det kommer forholdsvist hurtigt gennem farmen, og der er allerede enkelte farme, som er blevet fritestet. Det vil sige, at sygdommen er væk, og alle dyrene har antistoffer.

- Efter min mening vil man godt kunne bruge pelsen fra de dyr. Men det er der ikke lagt op til lige nu. Men det vil jeg arbejde for, siger han.

Onsdag er der registreret coronasmitte på 52 danske minkfarme. 50 af farmene ligger i Nordjylland, mens en farm på Læsø og en i Midtjylland også har registreret smitte.

/ritzau/