Biiiiiiiiiiiippppp….

Forestil dig at have en konstant hyletone for ørerne og en tilhørende kronisk hovepine. Læg dertil, at du ikke kan se på det ene øje.

Sådan ser virkeligheden ud for den i dag 16-årige Peder Gejl fra Fanø.

»Mit største problem er ikke, at jeg er blevet blind. Jeg er mest generet af min tinnitus. Pludselig kan jeg ikke høre andet end en hyletone,« siger han.

Den unge mand kommer til at leve med sine gener resten af livet. At han er endt her, skyldes en tanketorsk nytårsaften for tre år siden. Noget, han nu for alt i verden vil forhindre sker for andre.

Spoler vi tiden tre år tilbage, sker der det, der ikke må ske. Omkring kl. 2.30 1. januar 2017 eksploderer en raket uden varsel i hovedet på Peder og hans kammerat, da de er i færd med at tænde raketten. Den sidste, de havde planer om at tænde denne aften.

Peder har sat sine beskyttelsesbriller i panden. Vennen har sine på.

Sidstnævnte slipper med et brandsår i panden. Men for Peder er det alvorligt.

Peder Gejl efter ulykken. Foto: Privat. Vis mere Peder Gejl efter ulykken. Foto: Privat.

Det gør ikke ondt. Men da han tager sig til hovedet, og hænderne er fyldt med blod, går drengene i panik.

»Jeg nåede ikke at tænke så meget. Jeg var nok i chok. Men jeg var godt klar over, at det ikke var godt,« siger Peder Gejl.

Det er en vens kammerats far, der ringer efter ambulancen, efter drengene i panik er løbet hjem.

To dage senere står det klart, at synet ikke er til at redde.

Skal du have sikkerhedsbriller på nytårsaften, når du er udenfor?

Peder synes, det er træls, men han er ikke typen, hvis verden går i stå.

»Når det nu skulle være, så var det godt, det var mig, det skete for. Jeg satte mig ikke ned og blev deprimeret. Jeg kunne jo ikke gøre noget ved det alligevel,« siger han.

Gode råd om fyrværkeri: Brug altid sikkerhedsbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Han er ked af, at beskyttelsesbrillerne sad i panden frem for på øjnene. Men sket er sket, som han formulerer det.

Til gengæld gør han nu alt, hvad han kan, for at advare andre mod at begå samme tanketorsk.

Peder Gejl for tre år siden. Foto: Privat. Vis mere Peder Gejl for tre år siden. Foto: Privat.

Sammen med den lokale landbetjent tager han rundt til 5. og 6. klasser på Fanø for at fortælle om sin ulykke og for at opfordre til at huske sikkerhedsbrillerne samt have respekt for krudtet.

»Når jeg viser det første billede fra hospitalet, så bliver der stille. Jeg føler lidt, at jeg gør en forskel ved at fortælle min historie. De lytter i hvert fald til mig,« siger han.

Peder Gejls arbejde med landbetjenten er blevet belønnet af Fanø Kommune med en initiativpris og 10.000 kr.