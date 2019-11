Det er ikke alle personer, der får muligheden for at udtrykke vigtige ting på deres dødsleje.

Men den mulighed havde Pedal-Ove, og han udnyttede den til fulde for at komme med en vigtig besked til sin søn.

Ove Hansen, bedre kendt som Pedal-Ove, døde lørdag morgen efter kort tids slem sygdom.

Fritidsmusikeren blev landskendt i 1982, da han blev dømt for drabet på sin ekskone, Brita Hansen og fik 12 års fængsel.

Ti år senere blev han dog frikendt, efter journalister fra DR havde gravet nye detaljer frem i sagen heriblandt to vidner, der kunne give ham et alibi.

Han blev tilkendt 7,5 millioner kroner i erstatning i en sag, der er kendt som 'danmarkshistoriens største justitsmord'.

Men den er stadig fra tid til anden blevet diskuteret igennem, fordi Brita Hansens morder er aldrig blevet fundet.

Da sagen blev behandlet i 1982 manglede Pedal-Ove et alibi mellem 11.45 og 13.06, hvilket er tidsrummet, hvor Brita Nielsen formodes dræbt.

Men DR-dokumentarerne ‘Dømt for mord’ og ‘Politiets blinde øje’ havde to nye vidner, som sagde, at de havde set ham i tidsrummet med sin på det tidspunkt 4-årige søn Mads Hansen.

Den 14. november i år kom TV 2 dog med en ny dokumentar ved navn ‘Mysteriet om Pedal Ove’ , der genåbnede diskussionen endnu engang.

Den satte nemlig tvivl ved vidnernes forklaring, da naboer til Pedal Ove har fortalt, at sønnen Mads opholdt sig hos dem i den periode.

»Jeg er næsten overbevist om… Han (Mads, red.) var med første gang i hvert fald, men anden gang er jeg ikke overbevist om. […] Hvorfor jeg har sagt, at han var med to gange – der har været en svipser der,« siger Ove Hansen i TV 2-programmet.

Sagen optog også Pedal-Ove på sit dødsleje, der valgte at komme med en vigtig besked til sin søn, Mads Hansen, der i dag er 42 år.

Det fortæller Mads Hansen i en sms til TV 2.

»Du skal bare vide én ting. Det var ikke mig, der slog din mor ihjel. Det er en anden idiot, der har gjort det,« har han angiveligt sagt på dødslejet til sin søn.

Vurderingen var, at Brita Nielsen blev kværket til døde og dernæst smidt i havnen. Hendes lig blev ikke fundet før syv måneder senere.