Hvis man har købt peanuts i REMA 1000 for nyligt, kan det være en rigtig god idé at tjekke posen, inden man åbner den og sætter tænderne i den populære snack.

Firmaet OK Snacks A/S tilbagekalder nemlig partier af tre forskellige produkter med peanuts. Grunden er, at der er fundet et for højt indhold af giftstoffet aflatoksin i de peanuts, der er brugt i fremstillingen af produkterne, oplyser Fødevarestyrelsen.

Ifølge Wikipedia er aflatoksin betegnelsen for en bestemt type giftstoffer dannet af skimmelsvampe. Giften er stærkt kræftfremkaldende.

Tilbagekaldelsen drejer sig om følgende produkter, der så vidt vides er solgt i hele landet:

De tilbagekaldte peanuts er 'Rema 1000 Saltede peanuts', 'Rema 1000 Salt & Stærk', og 'Rema 1000 Salt & Sød'. (Foto: REMA 1000) Vis mere De tilbagekaldte peanuts er 'Rema 1000 Saltede peanuts', 'Rema 1000 Salt & Stærk', og 'Rema 1000 Salt & Sød'. (Foto: REMA 1000)

'Rema 1000 Saltede peanuts', nettovægt: 250 gram, Lot-numrene: L1 95893, L1 95924, L1 95929 og L1 95927. Bedst før: 21/8-2019. EAN stregkode: 5705830080226.

'Rema 1000 Salt & Stærk', nettovægt: 165 gram, Lot-nummer: L 96087. Bedst før.: 28/8-2020. EAN stregkode nr.: 5705830004789. 'Rema 1000 Salt & Sød', nettovægt: 165 gram, Lotnummer: L 96174. Bedst før.: 30/8-2020. EAN stregkode nr.: 5705830004796.

'Fødevarestyrelsen har påvist et højt indhold af aflatoksin i et parti peanuts, som er benyttet i produktionen af de ovennævnte produkter', skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

'Aflatoksin er et giftstof der produceres af skimmelsvampe i produktet. Tilstedeværelse af svampegiften er uønsket i fødevarer. Forbrugerne rådes til at levere disse produkter tilbage til butikken, hvor de er købt eller at kassere dem', skriver Fødevarestyrelsen.