23-årige Patrick Christiansen ligger på jorden.

Han forsøger at forsvare sig mod en voldsmand med indvandrerbaggrund, der har givet ham flere slag.

Pludselig dukker en stor hvid bil op. Patrick Christiansen tænker, at hjælpen er på vej.

Men nej. Det bliver bare værre.

Nu er de fem mand mod én.

»Det er ydmygende at blive angrebet på den måde. Hvorfor skulle det gå ud over mig? Jeg forstår ikke, hvorfor de skal være så mange om en person. De er altid flere. Det er så kujonagtigt, at de angriber i flok,« siger Patrick Christiansen.

Patricks historie knytter sig til en kedelig statistik: Unge med indvandrerbaggrund mellem 15 og 24 år er mere end tre gange så kriminelle som etniske danskere i samme alder, når det handler om overtrædelser af straffeloven.

Handler det specifikt om vold, så dømmes efterkommere af ikke-vestlige indvandrere næsten fire gange så ofte som etniske danskere.

Utryghed sætter samtidig dagsordenen på allerhøjeste niveau p.t.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har adresseret problemer med utryghed til netop at handle om indvandrerdrenge i flok.

At utrygheden eksisterer, bekræftes af en undersøgelse, YouGov har lavet for B.T. Hver fjerde dansker har inden for de seneste fem år ændret adfærd, fordi de frygter chikane og vold fra grupper af unge – primært på grund af frygt for 'unge af mellemøstlig eller afrikansk herkomst'. Ændret adfærd kan for eksempel være at gå en omvej eller ved at undlade at tage offentlig transport.

Sammy McKenna fra Ishøj fortalte søndag om vold og chikane som en del af pakken, når man vokser op i Ishøj.

Vold og chikane: Her er nogle af sagerne B.T. har tidligere kunnet fortælle om æggekastende unge i Sydhavnen og en utryg borger i Albertslund, der bliver chikaneret af indvandrerdrenge. En retssag om et brutalt overfald på en kun 15-årig dreng i Roskilde har også trukket overskrifter i B.T. Drengen blev sparket, slået og ydmyget verbalt af unge med indvandrerbaggrund. B.T. har også fortalt om Andreas, der blev banket og stukket med kniv efter en badetur i en sø ved Silkeborg, og Marcus, der fik tæsk på Albertslund Station.

I dag kan B.T. så fortælle Patrick Christiansens historie. Som alle andre unge går han i byen med sine venner. Det gjorde han også 2. november 2018 i den sydsjællandske by Næstved, hvor han boede dengang.

Han havde været i byen på den lokale bar Cheapz og fulgtes hjem med tre veninder.

Ud af mørket dukkede en ung mand op, og råbende begynder han at slå og sparke Patrick Christiansen i maven.

Det sker helt præcist klokken 05.10 ud for Farimagsgade 40 tæt på stationen i Næstved, fremgår det af politiets dokumenter i sagen.

»Jeg spørger ham, hvad han har gang i. Jeg gør selvfølgelig modstand, og vi ender begge to på jorden,« husker Patrick Christiansen.

Lige efter kommer den i indledningen nævnte hvide bil til og stopper op lige ved siden af. Patrick Christiansen nåede lige at tænke, at hjælpen var på vej. Men nej.

Mændene i bilen kender gerningsmanden. Også de er – hvilket bekræftes af vidneafhøringerne, som politiet foretog i sagen – af anden etnisk herkomst end dansk.

»Så begynder én af dem at sparke mig i hovedet. Så i stedet for at stoppe gerningsmanden fortsætter de volden. Jeg kan ingenting gøre. De er fem mod én,« husker Patrick Christiansen.

Han efterlades forslået på asfalten. Veninderne kan intet gøre over for de brutale voldsmænd, som er dem fysisk overlegne.

»Jeg havde fået lidt at drikke, men lige meget hvad, så skal man da kunne gå hjem i fred,« siger han.

Patrick Christiansen fortæller, at hans ene veninde også fik et slag i ansigtet.

Efterfølgende blev Patrick Christiansen hentet af en ambulance, og hans øjenbryn måtte efterfølgende syes med adskillige sting.

Volden blev meldt til politiet.

Blot et par uger efter voldsepisoden droppede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at efterforske sagen.

Det fremgår af et brev til Patrick Christiansen.

Han undrer sig over, at politiet ikke gjorde mere i sagen.

»Det er krænkende, at man kan slå andre mennesker ned, helt uden at det har konsekvenser,« siger Patrick Christiansen.

»Den dag i dag aner jeg ikke, hvorfor de gjorde det,« siger Patrick Christiansen.

Casper Andersen, der er fungerende vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, forklarer, at efterforskningen blev henlagt, fordi der ikke var 'yderligere efterforskningsskridt at tage'.

»Det kunne godt være, at man kunne have ventet yderligere nogle uger med henlæggelsen. Men vi fornemmede ikke, at det ville bidrage yderligere til efterforskningen at lade sagen fortsætte. Vi har talt med nogle vidner, men de kunne desværre ikke bidrage til at identificere gerningsmændene,« siger han.