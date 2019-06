Nyt arbejde eller nyt hjem?

Sådan et valg står Patrick Bay over for, hvis flere af de røde partiers ønske om såkaldt 'roadpricing' bliver til virkelighed.

Den 26-årige mand og hans kæreste står nemlig til at få en ekstraregning på intet mindre end 45.000 kroner om året.

»Vi er flyttet ind i et hus for én måned siden, men det bliver vi nødt til at sælge igen så. Vi kan simpelthen ikke blive boende, hvis vi skal betale næsten 4.000 kroner ekstra om måneden for at køre på arbejde,« siger Patrick Bay til B.T.

Roadpricing – eller kørselsafgifter om man vil – er skrevet ind i Enhedslistens 2030-klimaplan og indebærer, at det for bilister på sigt skal koste 1,25 kroner pr. kilometer i byer, 50 øre på motorvej og 10 øre på øvrige veje.

Socialdemokratiet er skeptiske over for forslaget, mens Radikale Venstre og SF er tilhængere af at beskatte bilister på sådan en måde, selvom partierne ikke er kommet med en konkret roadpricing-model.

Så hvis du bor i samme by, som du arbejder, kan du ånde lettet op og klikke årets charterferie hjem hos dit foretrukne rejseselskab.

Men hvis du som Patrick har en lang køretur til og fra arbejde, kan du godt købe Harald Nyborg-teltet til sommerferien i din have.

Patrick bor nemlig i Stenløse på Sjælland, men arbejder som marketingkoordinator på Lolland.

Det betyder, at han hver morgen og eftermiddag bruger halvanden time på at køre 154 kilometer til og fra arbejde.

»Det vil koste mig cirka 35.000 kroner om måneden med deres foreslag, og med min kærestes job skal hun betale 10.000 om måneden. Hold kæft, hvor er det egentligt dyrt,« sukker Patrick.

Tanken bag roadpricing er at få flere til at køre elbil eller bruge den offentlige transport for at skåne .

Patrick har dog ikke sådan lige råd til at købe en elbil, men hvad med at tage toget til Lolland?

»Jeg slog det op på Rejseplanen her til morgen, og det ville tage mig fire timer at komme på arbejde på grund af togbusser. Normalt vil det tage to og en halv til tre timer, så det er jo ikke et reelt alternativ,« siger han.

Det betyder altså, at Patrick må vælge mellem at få et nyt job tættere på sit hus i Stenløse eller også flytte i noget mindre, hvis Enhedslistens forslag bliver til virkelighed.

»Det er jo crazy, og jeg er ret målløs. Man rammer jo de forkerte. Dem, der har råd til at bo i byen, hvor mange arbejdspladser er, bliver ikke ramt, men det gør de mere fattige områder,« siger han.

Den køber Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, dog ikke helt.

»Vi er ikke bekymrede for at ramme de fattige områder, for det skal ikke blive dyrere at køre bil. Vi forsøger at skabe incitament til, at man skifter til eksempelvis elbil eller kollektiv trafik, og så bliver det ikke dyrere,« siger han.

Men hvis man ikke har råd til en elbil og ikke har mulighed for at tage den kollektive trafik, så bliver det vel dyrere for en?

»Hvis man insisterer på at køre i benzin- eller dieselbil, så kan man nok godt finde eksempler på, at det bliver dyrere, men det er ikke meningen med vores plan. Vi har jo også afsat penge til at investere kraftigt i den kollektive trafik,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre og SF.