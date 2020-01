Juleaften skal helst være glædens dag med familie, det overdådige middagsbord og en masse gode gaver.

Men for Patricia Jepsen blev den store aften overskygget af en helt særlig frygt.

Frygten for, at det bankede på døren. Frygten for, at hendes nabo stod uden for døren.

Det havde han nemlig gjort få dage forinden – med en kniv i hånden.

»Hvis jeg ser dig og dine hunde igen, så slagter jeg både dig og dem,« sagde den mandlige nabo, mens han stak en stor kniv op i luften flere gange.

Chokeret lukkede Patricia døren og gik ind til sin lille datter og ringede til politiet, og 40 minutter efter holdt der to politibiler foran naboen.

I en af bilerne blev naboen taget med på politistationen.

»Vi tager ham med nu, men han bliver nok løsladt senere,« var beskeden fra en af politibetjentene.

»Men jeg kender ingen i byen, og jeg er bange. Om et par dage skal jeg holde jul her, og det kan jeg jo ikke,« husker Patricia, at hun sagde.

Men ak.

»Jeg synes, at I skal overveje at holde jul et andet sted,« lød det fra betjenten.

Oplevelsen kommer kun kort tid efter, at B.T. i en række artikler har beskrevet situationen i den jyske landsby Bonnet, hvor en borger chikanerer store dele af landsbyen, mens politiet intet kan stille op for de nervøse beboere.

Patricia var rystet. Særligt fordi hun kunne fortælle, at det ikke var første gang, at hendes nabo havde skræmt hende fra vid og sans.

Vi skal tilbage til sommer, da Patricia var højgravid med sin datter, og hun en dag sad i sit soveværelse, der er placeret tæt på naboens hus.

Pludselig blev vinduet åbnet, og udenfor stod naboen med et budskab, der ikke kunne misforstås.

»Han fortæller mig, at han vil sparke mine hundes hoveder af,« fortæller Patricia.

Patricia slog det hen, men et par måneder senere var den gal igen, da hun kom hjem efter en tur udenbys.

På hendes hoveddør var der sat et afskåret gåsehoved i spænd i dørhåndtaget.

Hurtigt fandt Patricia dog ud af, at gåsehovedet ikke var rettet mod hende.

»Jeg fik at vide, at nogen andre havde forvekslet min og naboens hoveddør, og at gåsehovedet var tiltænkt ham. De har følt sig provokeret af ham,« fortæller Patricia.

Og kort før jul var den altså igen gal, og politiet kunne ingen hjælp tilbyde.

»Jeg spurgte dem: 'Hvad skal der til, før I hjælper mig? Skal han stikke mig ned eller skære mine hunde i stykker?' Og så siger politibetjenten, at jeg kan få et tilhold mod ham, men at det også er lidt svært, når vi er naboer,« siger Patricia, der også fortæller, at politibetjenten nævnte, at hun kunne finde et andet sted »at sove«.

B.T. har talt med Midt- og Vestjyllands Politi, der bekræfter, at de har efterforsket sagen om knivtruslen, og at de har sendt en sigtelse videre til anklagemyndigheden.

Politikredsens politiinspektør, Ole Henriksen, kan hverken be- eller afkræfte, om politibetjenten har anbefalet Patricia at holde jul et andet sted eller at flytte.

Men han vil heller ikke afvise det.

»Vi vejleder hende om alternativerne, og vi kan eksempelvis ikke tilbyde hende en vagt juleaften eller noget. Det indgår ikke i vores vejledning, at folk kan flytte væk, men det kan sagtens komme på tale, selvom jeg ikke ved, hvem der har bragt det på bane, hvis det er blevet det,« siger Ole Henriksen.