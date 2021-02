Ville du arbejde gratis i en måned? Svaret er nok nej for de fleste. Men 25-årige Patrich Johansen opsøgte det selv.

På en gammel båd går han og pensionisten Svend Erik Andersen og arbejder. De lærte hinanden at kende for bare tre dage siden, men der er en kærlig stemning imellem dem.

Den 30 fods motorbåd befinder sig i en snedækket sommerhushave på Bogø. Ifølge vejrappen føles den ene minusgrad som syv minusgrader.

Trods kulden passer Patrich Johansen de opgaver, han udfører gratis. Han skal starte på et nyt job ved Søværnet 1. marts, og han kunne i princippet bruge februar på nyde vinterens kulde fra sofaen med oceaner af Netflix. Men tanken om en måneds stilstand fik ham 27. januar til at lave et Facebook-opslag, hvor han tilbød folk i lokalområdet sin hjælp.

Det er meget rart med en ung mand, når bådens tilstand skal undersøges ordentligt. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det er meget rart med en ung mand, når bådens tilstand skal undersøges ordentligt. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

På bare syv timer blev hele hans februar måned booket. Opgaverne spænder over alt fra at ordne have, flytte, støbe et gulv og hjælpe Svend Erik med båden.

Patrich har før haft en ledighedsperiode, og han sammenligner det med en maratonløber, der ligger på sofaen i en måned – det bliver hårdt at komme i gang igen.

»Udover at jeg får nye relationer, får jeg også et naturligt drive i hverdagen. Det gør, at jeg holder mig skarp både mentalt og fysisk,« lyder det fra ham.

Svend Erik var heldigvis hurtig til at reagere på Patrichs Facebook-opslag, så han har ham hele fire dage på båden. En hjælp, der er tiltrængt efter en hjerneblødning, som har lammet Svend Eriks ene side.

Patrich har lært af tidligere lediggang, at han skal holde fast i nogle rutiner, så det bliver nemmere at starte arbejde igen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Patrich har lært af tidligere lediggang, at han skal holde fast i nogle rutiner, så det bliver nemmere at starte arbejde igen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Det er virkelig dejligt. Og jeg har jo selv benyttet mig af Facebook, når jeg har tilbudt mit sommerhus til mindrebemidlede nogle uger i sommerferien, så jeg kender til det,« forklarer Svend Erik Andersen.

Båden, som er nyindkøbt, skal gøre pensionisttilværelsen lidt mere interessant, men dens forfatning er meget værre end først antaget. De foregående dage har Patrich slebet og ordnet inde i kahytten, og nu skal noget af alt det rådne træ skæres op og fjernes.

Patrich har ingen håndværksbaggrund, men har primært arbejdet i Forsvaret og detailhandlen, så som han siger: »Jeg gør bare, hvad Svend Erik beder mig om.«

Patrich har kun sagt nej til et par enkelte henvendelser. Det har blandt andet været fra virksomheder og småopgaver såsom hundeluftning, som ikke kunne udgøre en hel arbejdsdag for ham.

Svend Erik Andersen var hurtig til at reagere på Patrichs Facebook-opslag, så han har ham i hele fire dage. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Svend Erik Andersen var hurtig til at reagere på Patrichs Facebook-opslag, så han har ham i hele fire dage. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Hvis der kommer en lignende situation for mig, om der er coronavirus eller ej, så vil jeg byde mig til igen og hjælpe der, hvor jeg kan,« siger Patrich, inden han igen vender sig mod arbejdet.