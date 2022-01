»Jeg vil kalde det lidt af et eksperiment at se, hvad der sker i de kommende dage. Den næste uge bliver helt kritisk for, hvad der sker.«

Sådan sagde Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme, mandag til TV 2 om genåbningen af Danmark, hvor stort set alle coronarestriktioner forsvinder.

For eksempel havde han gerne set, at man havde ventet med at droppe mundbindet og med at åbne nattelivet i 10-14 dage, efter man ændrede karantænereglerne.

Men det er langtfra alle, der deler professorens betragtning, viser en rundringning, som B.T. har foretaget til en lang række patientorganisationer, herunder Lungeforeningen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Organdonation Ja tak! samt Ældre Sagen.

»Jeg er ikke enig med ham. Det er klart, der er nogle patientgrupper, der har et nedsat immunforsvar, men det har lungepatienter ikke som sådan, bortset fra lungetransplanterede. Samtidig er antallet af indlagte ikke højt sammenlignet med antal smittede,« siger speciallæge og formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, med henvisning til, at vi lige nu har omkring 40.000 smittede dagligt og 1.000 indlagte.

Han forventer derfor, at folk i takt med genåbningen af samfundet igen vil få »et mere normalt liv«.

»Det er tiltrængt. Mange har været ensomme og ikke fået bevæget sig nær som meget, som de plejer,« siger Torben Mogensen.

Også i Diabetesforeningen glæder man sig over, at samfundet nu igen åbner op:

Undervejs i epidemien har mange været utilfredse med coronarestriktionerne. Nu er de væk, og en normal hverdag kan så småt begynde igen.

»Jeg synes ikke, der er tale om et eksperiment. Men jeg synes godt, man kan udvise hensyn over for dem, der er i risikogruppe. Der vil stadig være nogle uger endnu, hvor smittetrykket er højt,« siger forskningschef Tanja Thybo.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det en individuel vurdering, om man er i risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

Generelt er det dog typisk personer, der har flere og svære kroniske sygdomme, der kan risikere at blive alvorligt syge af covid-19.

Hjerteforeningen, der repræsenterer nogle af dem, der kan være i risiko for et alvorligt covid-19-forløb, ser dog heller ikke noget problem i, at samfundet nu er et sted, hvor vi stort set ikke har nogen restriktioner:

Lange køer ved testcentre vil fremover blive mindre hyppigt i takt med, at coronavirus ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom.

»Der er jo foretaget en sundhedsfaglig vurdering, som lyder på, at vi er klar til at åbne samfundet op, fordi sundhedsvæsenet ikke er så belastet, som vi kunne frygte. Vi har behov for at få brugt vores sundhedskapacitet til alt det andet, vi har sat på pause,« siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen, og tilføjer:

»Det har været en udfordring for dem, der har været nødt til at isolere sig. Så det er fantastisk, at vi er nået dertil, at vi kan genåbne samfundet, så folk igen kan få gået de ture, som de plejer, og få plejet deres sociale netværk,« siger hun.

I Ældre Sagen er der også optimisme at spore, fortæller vicedirektør Michael Teit Nielsen:

Gode råd til dig i øget risiko: Blive revaccineret med det samme, når du modtager invitation til revaccination i e-Boks.

Undgå store forsamlinger med mange mennesker, hvor du ikke kan holde afstand.

Overvej brug af mundbind i det offentlige rum, hvis det ikke er muligt at holde afstand

Overvej at tale med din arbejdsplads om, hvordan I sammen kan sikre, at du er tryg ved at gå på arbejde.

Jo ældre du er – og jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har – jo mere opmærksom skal du være på at følge anbefalingerne. Men du skal naturligvis også tage hensyn til din livskvalitet, når du indfører begrænsninger i dit liv.

Kontakt din egen læge eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

»På mange måder er vi nok i en overgangsperiode, hvor nogen ikke hurtigt nok kan komme ud for at gå i teatret eller gå på bar, og så er der andre, der er mere påpasselige. For os er det vigtigt, at vi udviser tolerance og hensyn over for hinanden, for selv om restriktionerne forsvinder, er smittefaren her stadig,« siger han.

Endelig er dem, der repræsenterer nogle af de aller mest udsatte: de transplanterede.

Den administrerende direktør for Organdonation Ja tak!, Lasse Heidelbach, har ikke noget imod en genåbning. Men han husker os alle på at drage lære af det, vi har været igennem de seneste to år:

»Det er vigtigt, at man lader sig teste, inden man besøger udsatte borgere, og tænker over, hvor mange man samles omkring de udsatte. Vi ved jo for eksempel, at folk, der er transplanterede, danner færre antistoffer, også selvom de er vaccineret,« siger Lasse Heidelbach.