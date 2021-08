Er du en af de patienter, der har oplevet at få foretaget et røntgenfoto eller en MR-scanning, der ikke var nødvendig? Så er du ikke alene.

Omkring en femtedel af alle undersøgelser og behandlinger i det danske sundhedsvæsen er nemlig unødvendige og spild af penge og tid – eller ligefrem skadelige.

»Det er vores klare opfattelse, at det er et stigende problem,« siger direktøren i Danske Patienter, Morten Freil.

Sammen med paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber opfordrede han og Danske Patienter i begyndelsen af sommeren læger og patienter til at udpege overflødige behandlinger og undersøgelser, som kan fjernes eller mindskes, i det danske sundhedsvæsen.

»Foreløbig tyder det på, at vi har fået mange brugbare input,« siger Morten Freil.

Han har endnu ikke fuldt overblik over indkomne forslag. Men noget af det, som flere foreslår, er blandt andet at afskaffe overflødige kontroller på sygehusene eller at foretage blodprøver, der både skal tages i almen praksis og på sygehuset, fordi de forskellige sektorer ikke taler sammen.

»Konsekvensen er, at vi har et presset sundhedsvæsen, hvor der ikke altid er tid til den behandling, som patienten har behov for, eller at vi sorterer dyr medicin fra, som kunne gavne patienterne, fordi der ikke er råd til det. Derfor vil vi gerne frigøre ressourcer, så vi sikrer en bedre behandling,« siger han og anslår, at der er tale om et milliardbeløb, som kunne bruges bedre.

Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber står sammen om samarbejdet 'Vælg Klogt', der siden sidste år har samlet viden sammen om, hvordan vi kan undgå det store spild i sundhedsvæsenet.

Morten Freil, direktør for Danske Patienter. Danske Patienter er en paraplyorganisation for 21 medlemsorganisationer, der repræsenterer 83 patient- og pårørendeforeninger med 880.000 medlemmer. Foto: Torben Stroyer Vis mere Morten Freil, direktør for Danske Patienter. Danske Patienter er en paraplyorganisation for 21 medlemsorganisationer, der repræsenterer 83 patient- og pårørendeforeninger med 880.000 medlemmer. Foto: Torben Stroyer

Inspirationen kommer fra udenlandske 'Choosing Wisely'-programmer, som siden 2012 har identificeret undersøgelser i sundhedsvæsenet, som kan undværes.

Projekterne kører lige nu i omkring 25 lande, herunder altså Danmark.

'Vælg Klogt'-initiativet herhjemme har allerede udpeget fire områder, som bør ændres i nærmeste fremtid.

Det gælder for eksempel billeddiagnostik af lænderyggen, som kun fem til ti procent har gavn af.

Alligevel gennemføres der årligt 170.000 undersøgelser.

Et andet område gælder fysisk fremmøde ved anæstesitilsyn (snak om bedøvelse, red.) i forbindelse med operationer med lavrisiko.

Det kan for eksempel være en kikkertundersøgelse af knæ eller fjernelse af brok, hvor man så i visse tilfælde kunne erstatte tilsynet med en digital løsning eller telefonsamtale.

Et tredje område er at fjerne standardblodprøvepakker ligeledes i forbindelse med lavrisiko-operationer.

Der anvendes for mange standardblodprøvepakker i forbindelse med lav-risiko-operationer. Det kan f.eks. være en kikkertundersøgelse af et knæ. Foto: Signe Goldmann Vis mere Der anvendes for mange standardblodprøvepakker i forbindelse med lav-risiko-operationer. Det kan f.eks. være en kikkertundersøgelse af et knæ. Foto: Signe Goldmann

Et fjerde er at mindske brugen af antibiotika hos patienter med bakterier i urinen uden tegn på blærebetændelse og dermed mindske overforbruget af antibiotika.

Med de nu indkomne forslag fra læger og patienter, der er indsamlet i løbet af sommeren, skal seks yderligere indsatsområder identificeres.

Det fortæller projektlederen på 'Vælg Klogt' og formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, Susanne Axelsen.

»Det sværeste bliver ikke at pege på det unødvendige, men hvordan vi får det ændret. Det kan være svært at skubbe til vaner, som altid har været der både for læger og for patienter. Lægerne vil måske gerne undgå en klagesag, og patienterne efterspørger måske behandlingen,« siger hun og tilføjer:

»Man kan ikke sige, det er nogens ansvar, at det er sket. Det har stået på i mange år,« siger hun.

Susanne Axelsen mener for eksempel, at det vil være muligt at mindske brugen af billeddiagnostik ved, at de praktiserende læger får et værktøj, og patienterne via en interaktiv app får forklaret, hvorfor de ikke skal have foretaget billeddiagnostik. Desuden får de forevist øvelser via video for at mindske smerter i lænden.

Den anbefalede behandling for lændesmerter er nemlig øvelser, fysioterapi og genoptræning – uanset om man bliver scannet eller ej.

»Man træner patienterne i at indstille sig på, at nu er det en anden måde at gøre tingene på,« siger hun.

Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber håber på, at nogle af forandringerne i sundhedsvæsenet kan træde i kraft i løbet af det næste halvandet års tid.

'Vælg Klogt' er finansieret af Danske Regioner med 8,5 millioner over tre år (2020-2023).