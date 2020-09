11.000 flere ville overleve kræft over fem år, hvis ikke der var ulighed i sundhed, mener Kræftens Bekæmpelse.

Længden af ens uddannelse og uligheden i sundhedsvæsenet kan være afgørende for, hvorvidt man overlever et kræftforløb.

Det viser udregninger fra Kræftens Bekæmpelse.

- Over en femårig periode ville mere end 11.000 flere kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede, det viser vores tal, siger administrerende direktør Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

- Det kan vi som velfærdssamfund ikke være bekendt.

Meldingen kommer, samme dag som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport, der dokumenterer, at uligheden i sundhed er stigende.

Kræftens Bekæmpelses direktør roser kortlægningen for at give et solidt fundament for det videre arbejde med at rette op på skævhederne.

- Det er mit håb, at regeringen med den nye rapport under armen vil sætte turbo på indsatsen, siger han i meddelelsen.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at det er længden på uddannelsen, størrelsen på pengepungen, og hvor hårdt man evner at slå i bordet, der skal afgøre, om man skal leve eller dø af kræft.

Han opfordrer til, at regeringen engagerer både ministerier, regioner, kommuner og civilsamfundet for at bekæmpe uligheden.

En vigtig del af løsningen er at sætte stærkere ind med forebyggelse, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Der er behov for en større og mere systematisk forebyggelsesindsats. En forebyggelsesplan med klare målsætninger for blandt andet en mindskelse af uligheden på alle sygdomsområder, siger Jesper Fisker i meddelelsen.

