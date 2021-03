Danske Patienter frygter, at nogle i sidste ende dropper coronavaccine, fordi det er for svært at få en tid.

Regionerne bør aktivt opsøge borgere og hjælpe dem med at booke tid til at få en vaccination mod coronavirus. Som det er nu, er det nemlig for svært for mange selv at komme igennem bookingsystemet.

Det mener foreningen Danske Patienter, der fremhæver et initiativ fra Region Sjælland, hvor ældre bliver ringet op af deres kommune og får hjælp til at få en tid.

- For det første handler det om, at man fra myndighedernes side ikke melder alt for mange vaccinationstider ud, så det bliver helt umuligt at booke tider.

- For så ser vi, at det er dem, der ikke er ressourcestærke, der ikke får booket en tid, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil.

Han mener, at flere bør følge Region Sjællands eksempel.

- I Region Sjælland vil man aktivt opsøge borgere i gruppe 2 og 3 - ældre og sårbare - og hjælpe dem med at få en tid ved simpelthen at ringe dem op.

- Det synes vi, er et godt initiativ, der bør udbredes til hele landet, siger Morten Freil.

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland, siger til mediet Sjællandske Nyheder, at mange har oplevet udfordringer ved det nationale bookingsystem.

Derfor har man taget initiativ til at hjælpe særligt ældre med at komme igennem bookinglabyrinten.

Ifølge TV2 ringer Region Sjælland til over 6000 borgere for at være sikker på, at de har modtaget henvendelsen om vaccine og for at booke en tid direkte med borgerne.

Morten Freil siger, at de i Danske Patienter får mange henvendelser om, at folk ikke kan komme igennem til at få en coronavaccine.

- Vi frygter, at det kommer til at betyde, at nogle i sidste ende lader være med at blive vaccineret, fordi det simpelthen opgiver. Og det kan blive alvorligt for borgere i den sårbare gruppe, siger han.

Han mener, at det haster med at få flere initiativer på landsplan, så det bliver nemmere at blive vaccineret.

/ritzau/