B.T. har kendskab til mindst tre sager, hvor Patienterstatningen brugte chefen for Kiropraktorernes Videnscenter, Henrik Wulff Christensen, til at vurdere, om patienters skade var sket som følge af den behandling, en kiropraktor havde udført.

Men Henrik Wulff Christensen mener slet ikke, det er bevist, at der er en årsagssammenhæng mellem nakkemanipulation – et såkaldt nakkeknæk – og den rift, der i sjældne tilfælde opstår på patientens halskar efterfølgende, i fagtermer kaldet en dissektion.

En skade, der kan få livsfarlige konsekvenser for patienterne i form af blodpropper i hjernen.

I de tre sager, B.T. har gennemgået, vurderer Henrik Wulff Christensen hver gang, at der med overvejende sandsynlighed er tale om en 'selvstændig grundlidelse uafhængig af den foretagne behandling'.

Og i et interview med B.T. udtaler Henrik Wulff Christensen, at han ikke mener, det er bevist, at bivirkningen i det hele taget kan stamme fra behandlingen.

Der er dog ikke tvivl om, at rifter – såkaldte dissektioner – i sjældne tilfælde opstår på grund af kiropraktorbehandling.

Det fortæller overlæge i neurologi ved Aarhus Universitetshospital og forsker Niels Hjort.

»Der er ingen tvivl om, at der er en årsagssammenhæng. Vi ved nu, at manipulationsbehandling af nakken i sjældne tilfælde kan resultere i en dissektion, der kan give blodpropper,« siger Niels Hjort.

Han henviser til en gennemgang af den eksisterende videnskab på området fra 2014, hvor man fandt en statistisk sammenhæng mellem manipulationsbehandling og dissektioner.

Niels Hjort understreger, at risikoen er ekstrem lav.

Også Sundhedsstyrelsen slår fast, at der er en sammenhæng.

Alligevel afviser Henrik Wulff Christensen, at manipulationsbehandling giver en øget risiko for den sjældne, men alvorlige bivirkning.

Flere danskere, som B.T. har været i kontakt med, har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto) Vis mere Flere danskere, som B.T. har været i kontakt med, har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto)

Det samme gør Dansk Kiropraktorforening, der finansierer Kiropraktorernes Videnscenter, som Henrik Wulff Christensen er direktør for.

Og det er problematisk, hvis Patienterstatningen bruger en ekspert til at vurdere, om der er en sammenhæng i konkrete erstatningssager, hvis samme ekspert generelt afviser, at der er en årsagssammenhæng mellem behandling og skade. Det vurderer lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

Særligt når den samme ekspert er betalt af Dansk Kiropraktorforening, der også har udtalt, at manipulationsbehandling af nakken ikke fører til blodpropper.



»Det er en forening, der har nogle markante holdninger til, hvorvidt der er en årsagssammenhæng, og som har kommunikeret det ud offentligt. Det er egnet til at skabe tvivl om uvildigheden,« siger Kent Kristensen.

Speciallæge og medlem af netværket Læger uden Sponsor Mats Lindberg vurderer også, at der er oplagte ikkefinansielle interessekonflikter på spil.

»Henrik Wulff Christensen repræsenterer kiropraktorfaget, hvor der selvfølgelig er stor interesse i at argumentere for, at kiropraktorernes behandlinger ikke skader patienterne. Jeg synes derfor, det er afgørende, at Patienterstatningen har bedt en neurolog eller anden læge om at vurdere, hvorvidt der er en årsagssammenhæng,« siger han.

Patienterstatningen oplyser til B.T., at man først i juni 2018 vedtog retningslinjer om, at sager, hvor der er mistanke om en dissektion som følge af behandlingen, både skal vurderes af en neurolog og en kiropraktor, men at de også har haft neurologer til at vurdere sagerne før 2018.

B.T. har bedt Henrik Wulff Christensen om et interview i sagen, men det ønsker direktøren ikke.

Vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen udtaler, at han ikke mener, det er problematisk at bruge Henrik Wulff Christensen som kiropraktorkonsulent.

»Der er flere nuancer end det her. Den væsentligste er, at Henrik Wulff Christensen taler om, hvorvidt der er lægelig evidens. Altså et bevis for, at der er en årsagssammenhæng. I vores sager opererer vi med, om det er overvejende sandsynligt, at patienten er påført en skade som følge af behandlingen. Det er et helt andet krav, der stilles.«

I hvor mange sager har han sagt, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem en nakkemanipulation og en dissektion?

»Det har jeg ikke tal på. Henrik har været tilknyttet siden 2009, og vi har ikke en registrering af sager for langt tilbage. Jeg kan se, at i 2017-2019 har han vurderet tre gange, at der er årsagssammenhæng, og de sager er blevet anerkendt.«

Er det sager, hvor han mener, at en allerede eksisterende dissektion er blevet forværret af behandlingen?

»Det er sager, hvor man enten mener, at det er opstået, eller der er sket en forværring.«

Men kan du skille de to ting ad? Der er stor forskel på, om man mener, at en behandling har forværret en allerede eksisterende grundlidelse, eller om lidelsen er opstået på grund af behandling.

»Han har også vurderet sager, hvor han mener, at det er den primære årsag til, det er opstået.«

Hvor mange ud af de tre drejer det sig om?

»Det er jeg faktisk usikker på. Så klare er sagerne ikke. Problemet er, at patienten søger behandling på grund af nakkesmerter, og nakkesmerter er også et symptom på dissektion.«

Er det sådan, at vi kan få udleveret de tre sager i anonymiseret form?

»Nej, det kan I ikke. Vi udleverer ikke konkrete sager.«

Den forening, der finansierer hans videnscenter, har flere gange sagt, at der ikke skulle være nogen større grund til at få en dissektion hos kiropraktor end til frisøren. Hvordan skal man som patient kunne føle sig sikker, når Henrik Wulff Christensen skal vurdere, om der er en årsagssammenhæng mellem en manipulation og en dissektion?

»De her sager bliver vurderet af en erfaren kiropraktor og en erfaren neurolog hos os. Så der er sikkerhed for, at de bliver vurderet fagligt korrekt.«