Det tager mere end et år at behandle en klage, hvilket ifølge Styrelsen for Patientklager skyldes udflytning.

Folk, der klager over de danske sygehuse, må i snit vente 14,5 måneder på en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. Det er næsten et halvt år længere, end hvad styrelsen selv har som mål.

Det skriver Politiken.

- 14,5 måneder er alt, alt for lang tid, og det er meget alvorligt for patienterne. Det krænker patienternes retsfølelse, at man indgiver en klage, efter at man har oplevet noget alvorligt, og så får man ikke behandlet sin sag i tide, siger Morten Freil.

Han er direktør i paraplyorganisationen for pårørendeforeninger i Danmark, Danske Patienter. Ifølge direktøren har ventetiden slemme konsekvenser for de patienter, der klager, og danske patienter generelt.

- Det betyder, at mange patienter kan ikke få afsluttet et alvorligt kapitel i deres liv, og at systemet ikke kan lære af fejlene. De vil gerne sikre sig, at andre ikke bliver udsat for samme fejl, siger han.

Styrelsen for Patientklagers mål er ni måneders ventetid, men i dag tager det næsten et halvt år længere at behandle en klage.

Ifølge styrelsens direktør, Lizzi Krarup Rasmussen, skyldes det, at klagesagerne har ophobet sig, fordi styrelsen flyttede - først i 2015 og senere i 2018.

- Klagesager er et komplekst arbejdsområde, der tager tid at lære, og vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten. Det kommer derfor til at tage tid, før vi er oppe i den forventede flyvehøjde, skriver Lizzi Krarup Rasmussen i et skriftligt svar til Politiken.

Morten Freil er enig i, at løsningen på den lange ventetid ikke er at bruge mindre tid på hver klage. Styrelsen burde dog aldrig have flyttet uden at have en plan for at uddanne tilstrækkeligt med personale, mener han.

- Vi advarede, allerede før man lavede den her udflytning, at det ville betyde længere behandlingstider. Men man valgte så at gøre det alligevel, og man kan sige, at vi desværre fik vi ret, siger han.

/ritzau/