Besøgsrestriktionerne på sygehusene er udløbet, og der er ingen grund til at forlænge, oplyser styrelse.

Der er godt nyt til patienter på landets sygehuse, som ønsker besøg af deres nære og pårørende.

De restriktioner, der har holdt sygehuse lukket for langt de fleste besøg, er udløbet. Og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grund til at forlænge dem.

Det oplyser styrelsen i en meddelelse torsdag.

Der har siden efteråret været besøgsrestriktioner på sygehusene grundet frygt for spredning af coronasmitte. Det har betydet, at patienter som udgangspunkt kun måtte få besøg af én pårørende.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med, at restriktionerne udløber, vurderet, at der ikke længere er sundhedsfagligt grundlag for at have generelle påbud om besøgsrestriktioner på sygehusene.

- Vi har på nuværende tidspunkt lave smittetal. De ældste generationer og mest sårbare er vaccineret, og en høj andel af social- og sundhedspersonalet på landets sygehuse har fået første vaccinationsstik.

- Derfor vurderer vi, at det nu igen er sikkert at åbne for besøg. Men vi opfordrer selvfølgelig til, at man stadig husker at overholde alle retningslinjer under besøg på hospitalerne, siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i meddelelsen.

Enkelte sygehuse må dog vente med at åbne op for besøg.

På grund af smittesituationen på Københavns Vestegn får Herlev Hospital og Hvidovre Hospital forlænget besøgsrestriktionerne. De gælder indtil 12. maj og vurderes løbende.

/ritzau/