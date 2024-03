I perioder har ventetiden på behandling af kræft i bugspytkirtlen været en til to uger længere end tilladt.

I perioder har der været for lang ventetid på behandling af patienter med kræft i bugspytkirtlen på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

Det oplyser Danske Regioner i et notat ifølge Berlingske.

I notatet fremgår det ifølge avisen, at der "periodevis" har været mellem tre og fire ugers ventetid på en operation. Reglerne tilskriver, at der højst må gå to uger.

Det bekymrer direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, da det er en kræftform, som i forvejen har en dårlig prognose og ofte opdages for sent. Det siger han til Berlingske.

Ventetiderne er blevet overskredet på grund af mangel på kapacitet, skriver Berlingske.

Også formanden for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Michael Borre, understreger over for avisen, at kræftformen er tidskritisk, og at patienter derfor bør blive opereret uden unødig ventetid.

- Det er derfor foruroligende, at manglende ressourcer og kapacitetsudfordringer på de pågældende afdelinger medfører unødigt, om endnu ikke fagligt uforsvarlige lange ventetider, siger han.

DMCG's hovedformål er at fremme kræftbehandling i Danmark.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får mere end 1100 personer om året konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Hvis kræften ikke har spredt sig, kan den behandles med en operation, hvor bugspytkirtlen fjernes, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Et år efter diagnosticering er overlevelsesraten for mænd omkring 39 procent, mens den er 42 procent for kvinder.

I foråret 2023 kom det frem, at over 300 patienter med tarmkræft havde ventet unødigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

Forløbet førte blandt andet til, at to topchefer på hospitalet blev fyret, da en rapport fra Kammeradvokaten slog fast, at der var begået ledelsesmæssige fejl.

I maj annoncerede regeringen en ny kræftpakke.

Samtidig blev der afsat 400 millioner kroner i 2023 og 2024 til en genopretning af kræftområdet.

/ritzau/