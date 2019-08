25 patienter på Nordsjællands Hospital har ved en fejl fået for meget kemoterapi.

Det fremgår ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift af en redegørelse, som hospitalets ledelse har sendt til Region Hovedstaden.

Hospitalet kan ifølge mediet ikke afvise, at enkelte patienter har fået skader på grund af den forhøjede mængde kemo.

Det kan heller ikke afvises, at fejl i analyse og dosering af kemoterapi kan have haft betydning i perioden op til en patients dødsfald.

- Vi er meget opmærksomme på at lære af fejlen, så den ikke gentages. Det er også derfor, at vi får en kerneårsagsanalyse, siger vicedirektør Jonas Egebart til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Han undskylder over for de berørte patienter.

Fejlen skyldes angiveligt en fejlvurdering af patienternes nyrefunktion.

Alle kræftpatienter, der har været berørt i sagen, er blevet kontaktet telefonisk og orienteret om fejlen.

Desuden er patienterne blevet tilbudt en samtale med deres patientansvarlige læge.

Fejlen er indberettet og registreret som en såkaldt utilsigtet hændelse, og der er nu igangsat en nærmere analyse.

Der er for nylig indført nye retningslinjer for undersøgelser af patienternes nyrefunktion.

Det er endnu uvist, om fejlen skyldes, at de nye retningslinjer ikke er blevet fulgt.

- Hvis det forholder sig sådan, at det er det, som er sket, så er det vigtigt at få slået fast, hvorfor retningslinjen ikke er blevet implementeret, og hvordan vi kan sikre, at det fremover altid vil ske, siger Jonas Egebart til tidsskriftet.