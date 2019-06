Sidste sommer svedte både patienter og de ansatte på Aarhus Universitetshospital, og i år fortsætter varmeproblemerne.

For først i midten af 2020 vil Region Midtjylland have en løsning klar.

På ortopædkirurgisk afdeling er der i øjeblikket op mod 26 grader. En af patienter på afdelingen, der i øjeblikket har det varmt, er Søren Sjønemann Kristensen fra Jegindø.

- Jeg får ikke engang middagssolen her. Jeg vil nødigt ligge dér, hvor man får det. Vi får kun formiddagssolen her. På det tidspunkt er det uudholdeligt at være patient her, siger han til DR P4 Østjylland.

Søren Sjønemann Kristensen er bygningskonstruktør, og han undrer sig over det nye byggeri.

- Der er kun et lille vindue, der kan åbnes, og det giver ingen luft. Hvad der er af ventilation ud over det, kan jeg ikke mærke, siger han.

Her viser Ditte Stabe, at temperaturen er knap 26 grader inde i et mødelokale på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Supersygehuset har ikke aircondition men i stedet et ventilationsanlæg.

Alligevel føler sygeplejerskerne, at de er nødt til at forsøge at skaffe frisk luft til patienterne ved at åbne de små vinduer. Men det må de faktisk ikke, for så slår ventilationssystemet fra.

- Det er svært for os ikke at åbne vinduerne. Det er det eneste, vi har at gribe ud efter, når det koger over herinde, siger sygeplejerske Ditte Stabe.

Supersygehusets tekniske chef, Søren Kvistborg, mener ellers, at problemerne i år skulle være mindre end under hedebølgen sidste år.

Automatikken i solafskærmningen foran vinduerne er nemlig justeret bedre i år, siger han til DR P4 Østjylland.

- Vi har fået vores solafskærmining indkørt og dermed driftoptimeret, så den er aktiv tidligere, end den var sidste år. Og så håber vi også på, at vi har fået kommunikeret tydeligt, at man ikke skal åbne vinduerne, siger han.

Men han medgiver, at ventilationssystemet ikke køler.

- Er der en udetemperatur på 26 grader, blæser vi også 26 grader ind. Der køles ikke af, siger han.

Der er aircondition på operationsstuerne, men det har aldrig været meningen, at det også skulle være på patientstuerne.

Efter hedebølgen sidste år besluttede regionsrådet at få undersøgt, om man kan få ændret ventilationssystemet.

Derfor er der en plan om en forbedring til næste sommer. Da hospitalet er i drift, er det nemlig først muligt at stå klar med forbedringerne i midten af 2020.

- Det, vi har arbejdet med, er at indbygge køleflader i indblæsningsluften, så man kan sænke indblæsningsluften med fem grader, lyder det.

Indtil da fortsætter Ditte Stabe med at åbne vinduer for patienter, selvom hun ikke må.

- Vi oplever, at ventilationssystemet ikke virker, som det skal. De fleste dage tager det to dage at regulere på temperaturen, og det kan vi ikke vente på, hvis der ligger patienter herinde og sveder, siger hun til DR P4 Østjylland.

Søren Sjønemann Kristensen har både juice og vand stående ved sit sidebord. Men han glæder sig til, at han kan komme hjem i køligere omgivelser.

- Jeg er tør i halsen og ned i svælget, og jeg hælder vand ned hele tiden for bare at kunne snakke, siger han.