»Det er meget alvorligt og dybt beklageligt.«

Så klar er meldingen fra Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter, efter det nu kommer frem, at en tredjedel af corona-dødsfald er plejehjemsbeboere.

Helt præcist har der været 133 corona-dødsfald blandt beboere på landets plejehjem.

Det står i en ny rapport fra Statens Serum Institut.

Her er nye tal fra Statens Serum Institut, der viser, hvor mange plejehjems beboere, der er smittet med coronavirus, og hvor mange af dem der er døde. Vis mere Her er nye tal fra Statens Serum Institut, der viser, hvor mange plejehjems beboere, der er smittet med coronavirus, og hvor mange af dem der er døde.

I alt er 425 beboere på plejehjem blevet testet positiv med coronavirus, fremgår det af rapporten:

»Af de 425 plejehjemsbeboere med covid-19 er der indtil videre konstateret 133 dødsfald blandt beboere inden for 30 dage efter deres covid-19-diagnose.«

Morten Freil mener, at der er stort behov for endnu bedre test af ikke bare beboerne på plejehjem.

Pårørerende til beboerne skal også testes endnu bedre.

Helt nye tal viser, at antallet af døde beboere på plejehjem i hovedstaden med coronavirus nu er oppe på 23. (arkivfoto) Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Helt nye tal viser, at antallet af døde beboere på plejehjem i hovedstaden med coronavirus nu er oppe på 23. (arkivfoto) Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, de her tal viser, at der er brug for en helt klar teststrategi, så det kan komme frem, om beboere og pårørende er smittede,« siger han.

Dermed bakker han op om udmeldinger fra både Venstre og Dansk Folkeparti.

Begge partier efterlyser bedre strategi for ordentlig test af plejehjemsbeboere og de pårørende.

»Tallene her bekræfter jo det, vi allesammen har frygtet. Nemlig at ældre vil blive særlig hårdt ramt. Det her er en øjenåbner,« siger ældreordfører Jane Heitmann (V) til B.T.