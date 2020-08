Kravet om at bruge mundbind i Aarhus' offentlige transport gælder ikke de lange rejser til og fra byen.

Lange rejser til og fra Aarhus slipper for krav om mundbind til passagerer.

Selv om det fra tirsdag bliver et krav, at man bærer mundbind, når man rejser med offentlig transport i, til eller fra Aarhus, kommer det ikke til at gælde de lange tog- og busstrækninger til eksempelvis København.

Hvis man rejser med DSB til Aarhus fra eksempelvis København eller Aalborg, kræves det kun, at man bærer mundbind, når man befinder sig på Aarhus Hovedbanegård.

Altså skal man tage sit mundbind på, når man kommer ind på hovedbanegården, hvorefter man må tage det af, når man stiger på toget.

Hvis man kommer til Aarhus, skal man tage sit mundbind på, når man stiger af toget. I den situation må man tage mundbindet af, når man forlader hovedbanegården.

Det oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov, efter at Sundheds- og Ældreministeriet mandag har offentliggjort en bekendtgørelse om kravet om mundbind i Aarhus Kommune.

Det nye påbud om brug af mundbind i offentlig transport i Aarhus omfatter blandt andet alle bybusser og regionale bus- og letbaneruter, der krydser kommunegrænsen.

På de ture skal man bære mundbind på hele turen.

/ritzau/