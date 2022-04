Passagerer ombord på fly under dramatisk hændelse i Københavns Lufthavn kommer til at vente længe på at få at vide, hvad der var galt med deres fly.

TP754 fra Lissabon måtte fredag bruge to forsøg på at lande i København, og det var tydeligt, at der var noget galt med flyet.

Sådan siger adskillige passagerer, som B.T. har talt med ovenpå den dramatiske episode.

De frygtede det allerværste, da flyet »nærmest fløj slalom hen over Københavns Lufthavn, landingsbanen og græsarealerne«, som en af dem der var ombord, Hans Henrik Groth, udtrykte det tirsdag i interview med B.T.

Men hvor tæt Hans Henrik Groth og de 101 øvrige passagerer var på at være parter i en decideret flykatastrofe i København, må både de, naboer til lufthavnen, luftfartsselskab og alle andre tilsyneladende vente rigtig længe på at få svar på.

Havarikommissionens rapport kommer til at tage lang tid at producere, lyder det.

»Normalt sker det inden for 12 måneder,« forklarer seniorefterforsker i Havarikommissionen Flemming Nielsen over for B.T.

»Jeg kan godt forstå, at der er et ønske fra offentligheden og medier om at få meldt ud, hvad der er sket, men det er en meget omfattende proces,« siger Flemming Nielsen således til B.T.

Han pointerer, at der nu er igangsat et arbejde, der involverer ganske mange interessenter – blandt andre havarikommissionerne i både flyets produktionsland Frankrig og operatørens hjemland Portugal.

Og inden det arbejde er færdiggjort vil Havarikommissionen ikke fortælle om rapportens indhold.

»Vi undersøger mange forhold til sådan en rapport for at få det fulde billede af en situation,« fortæller Flemming Nielsen og nævner forhold som vejrforhold, flytype, træning af piloterne, lovgivning og meget andet ud over undersøgelser af materialet fra flyets sorte boks.

Det handler ikke om at udpege helte eller skurke efter en episode men om at hjælpe til at optimere flysikkerheden fremadrettet på et internationalt niveau.

Flemming Nielsen understreger, at Havarikommissionen hverken kan eller vil kommentere på spekulationer omkring mulige årsager til den specifikke hændelse i fredags.

Og han vil derfor heller ikke bekræfte et fortsat ubekræftet rygte om, at piloten på den pågældende Airbus A320-200 skulle have kaldt 'Mayday' undervejs i sin radiokommunikation med trafikkontrollen i Københavns Lufthavn.