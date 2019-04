Passagererne i bus 2A i Aarhus midtby fik sig tirsdag én på opleveren, da den bus, de sad i, pludselig begyndt at køre noget usikkert.

Bussen skøjtede simpelthen rundt på kørebanen, og chaufføren lavede flere hårde opbremsninger ved cyklister. Da han pludselig ramte et træ med sidespejlet, gik en passager op og bad ham stoppe bussen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det ønske efterkom chaufføren. Herefter steg han ud af bussen og vaklede ned ad Langelandsgade.

»En af passagererne fulgte efter chaufføren og kort tid efter anholdt en patruljevogn ham og kørte ham til politigården,« siger Peter Halstrøm, vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV 2 Østjylland.

Han oplyser samtidig, at buschaufføren nu er sigtet for at køre spirituskørsel.

Mandens arbejdsgiver, Aarhus Sporveje, forklarer, at de har været i kontakt med politiet, og de er ærgerlige over situationen.

De vil dog ikke fyre chaufføren, før de har hørt hans side af sagen.