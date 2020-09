En passager, der var med Kombardo Expressen 16. september klokken 9 fra København med retning mod Aarhus, er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Nu opfordres alle om bord på afgangen til at blive testet.

I en sms-besked til alle passagerne på afgangen oplyser Kombardo Expressen om den smittede passager og opfordrer personer, der har været med samme afgang, til at blive testet.

»En gæst skriver ind og fortæller, at han er blevet testet positiv. Vi tager straks fat i Styrelsen for Patientsikkerhed, og de fortæller, at vi skal kontakte dem, der har været på samme tur,« siger PR- og kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Maack til B.T.

Beskeden, som rejsende på afgangen modtog fra Kombardo Expressen.

Han fortæller yderligere, at Styrelsen for Patientsikkerhed mente, at det kun var dem, der havde været i bus med den smittede, der skulle kontaktes. De mente ikke, at det var nødvendigt at kontakte andre passagerer, der rejste med Molslinjen, da det ikke vil give mening, siger Jesper Maack.

Jesper Maack kalder situationen for næsten 'uundgåelig', da der er 3,5 millioner mennesker, der rejser over Kattegat om året med Molslinjen.

Hvornår Kombardo Expressen fik beskeden om, at der var en smittet om bord på en af deres afgange, ved Jesper Maack ikke med sikkerhed.

Men han forsikrer, at der blev reageret prompte, så snart de fik beskeden.