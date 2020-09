Linda Johansen er chokeret over DSBs håndtering af passagerer under corona. Fredag eftermiddag var hun med toget fra København til Holbæk, men toget var propfyldt og passagererne stod som sild i en tønde.

»Det her er problematisk. Der er så mange mennesker, at du ikke kan bevæge dig mellem togvognene, du står tæt, og næste gang toget stopper, kommer der flere. Det er umuligt at holde afstand. I 41 minutter, som turen tager, står jeg tæt med fremmede mennesker. Det giver jo ingen mening. Det er voldsomt,« siger Linda Johansen.

B.T. har forholdt DSB billederne fra den ovennævnte togtur fra København til Holbæk og spurgt, hvad de synes om, at mennesker står så tæt.

»Vi kan jo ikke på forhånd vide, hvor mange der er med togene. Vi fortæller kunderne, at det er vigtigt at holde afstand på minimum én meter. Er man på en afgang, hvor man kan se, der er mange med, kan man tage kontakt til togpersonalet for at høre, om der er mere plads et andet sted i toget, eller man kan tage en anden afgang. Men det er klart, at der er særligt mange i myldretiden mellem 15 og 18,« siger DSBs informationschef, Tony Bispeskov.

Ifølge Linda Johansen er det uforsvarligt med så mange mennesker. Foto: Privat

Linda Johansen tager turen Holbæk-København tur-retur næsten hver dag, og derfor kan hun desværre berette om, at det ikke er et enestående tilfælde.

Fredag var hun helt præcist med toget 15.48. Hvor mange passagerer, der var med på den pågældende afgang, har DSB ikke kunnet finde ud af. Men Tony Bispeskov fortæller til B.T., at der var problemer med et togskift, så de måtte sætte et mindre tog ind på den nævnte rute. Altså et tog med færre siddepladser.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at der er plads. Men i den pågældende situation, ville vi skuffe mange mennesker, hvis vi aflyste togafgangen,« siger Tony Bispeskov.

Det er dog ikke en melding, som Linda Johansen føler, hun kan bruge til særlig meget.

»Jeg synes, det er dårlig service, og det er uansvarligt. Jeg forstår ikke den holdning. Det handler jo om, hvilket ansvar man tager. Så vil de hellere udsætte passagererne for smitte?,« siger 55-årige Linda Johansen og fortæller, at hun bliver særligt provokeret af, at DSB er en statsejet organisation, der på ingen måde lever op til alle de retningslinjer, som regeringen beder danskerne overholde.

Dernæst kommer det, at der heller ikke var sprit i toget, som de sammenmaste gæster kunne benytte sig af. Og det er ifølge DSB helt korrekt.

»Det er rigtigt, der er ikke sprit i togene. Men der er toiletter, og man kan vaske hænder. Det er også myndighedernes anvisninger,« siger Tony Bispeskov.

Tony Bispeskov, informationschef ved DSB, synes du, det ser forsvarligt ud ift. coronasmitte på billederne?

»Det ser ud, som om man står meget tæt, om det er en særlig situation, kan jeg ikke sige. Hvad der er sket forud, ved jeg ikke. Men det ser trængt ud.«

Hvem har ansvaret for, at der er plads nok i toget til passagererne - jer eller dem?

»Det er vores ansvar at sørge for, at togene kommer til tiden. Ved den nævnte tur måtte vi slå om i planen og køre med et andet togsæt. Alternativet havde været, at vi måtte aflyse turen, og vi vurderede, at det var bedre at køre med ét togsæt.«

Når I vælger kun at køre med et togsæt - hvorfor sørger I så ikke for, at der samtidig er færre passagerer med?

«Vi kan som sådan ikke afvise passagerer. Vi appellerer til, at folk selv tænker over det. Kommer man til et tog, hvor der ikke er meget plads, kan man også tage en senere afgang. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at der er plads. Men i den pågældende situation, ville vi skuffe mange mennesker, hvis vi aflyste togafgangen.«

Hvad er vigtigst - at skuffe en masse passagerer eller stoppe en eventuel smittekæde?

»Sådan fungerer det ikke. Vi ved ikke, hvor mange der kommer med det pågældende tog. Vi vidste ikke på forhånd, at her vil der være mange med, som potentielt kunne stå tæt.«

Men du har lige sagt, at myldretid er mellem 15 og 18. Så I vidste vel, at det var en risiko?

»Ja, det er en risiko. Men vi kører i øjeblikket med et færre antal kunder, end vi plejer. Så vores hverdag er forandret. Vi har 75% af det normale antal kunder,« siger Tony Bispeskov.