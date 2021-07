Så er det den tid på året, hvor den vilde, gule pastinak står i fuld flor.

I år er ingen undtagelse. Men de smukke blomster kan være et farligt bekendtskab.

Kommer man i nærkontakt med den giftige plante, kan den i kombination med sollys give sår og betændte vabler, som minder om brandsår.

Og det er noget, som Marianne Mullan og Thomas Gyldenkerne har måttet sande. De bor til dagligt i Svinninge i Holbæk, hvor de har et markområde af biodiversitet, som betyder, at alt passer sig selv.

Elever fra Høng Privatskole kom under en udflugt til naturlegepladsen ved Høng Skov sidste år i kontakt med vild pastinak

»Ude på den mark, der er nogle vilde pastinakker, og det vidste jeg godt. Min mand er ikke så planteorienteret, så han går ud for at plante nogle nøddebuske. Jeg gik ud for at se, hvad han lavede og så siger jeg til ham 'i guder du står lige op af de der pastinakker, det skal du ikke',« fortæller Marianne Mullan.

Når solen skinner skal man passe ekstra meget på, da det er solens stråler, der aktiverer giften, og som kan resultere i et smertefuldt udslæt.

»Han fik en kæmpe vabel på en femkrone størrelse, og en til ved siden af plus et sår længere oppe. Det er heldigt, det ikke var voldsommere, som man har set med andre, men jeg er alligevel overrasket over reaktionen, fordi han strejfede kun planten løst med knæet,« fortæller hun.

Sidenhen er vablen bristet, og det er blevet til et grimt sår.

Og nu har Thomas Gyldenkerne altså fået ordineret penicillin, da såret blev ved med at være betændt.

Parret er overraskede over, hvor voldsom reaktionen har været, på trods af at planten kun strejfede knæet.

»Tænk hvis det havde været vores små børnebørn på 5 og 8 år, der havde væltet sig ude i marken. Det havde været katastrofalt. Især fordi man ved, at sollys er farligt at komme i kontakt med, og det er jo nærmest bare umuligt at undgå i øjeblikket,« fortæller hun og opfordrer til at holde øje med den giftige plante.

»Da vi var på vej på ferie til Jylland, der lagde vi mærke til, at de er jo simpelthen er alle vegne. De er jo på alle græskanter og alle mulige steder. Sjælland er fuldstændig broderet med dem, så man skal være opmærksom,« siger hun.

Den vilde pastinak er ifølge Miljøstyrelsen en grov, gulgrøn skærmplante, der er i familie med skvalderkål og bjørneklo.

Den kan kendes på sine gule blomster, der adskiller den fra de fleste andre vilde skærmplanter, som har hvide blomster. Den vokser blandt andet i grøfter, skovkanter samt langs veje og stier.

Giften findes i hele planten – både i stængel, rødder og blomster.

Kommer man i nærkontakt med planten, skal man vaske området grundigt og holde huden tildækket og skærmet mod solen i mindst 48 timer. Man bør også søge læge, råder Miljøstyrelsen.