Der er sorte aftegninger under sengen og i madrassens sammenføjninger.

Om natten mærker du nogle underlige bid under dynen – især på dine ben, arme og på halsen.

Hvis du oplever noget som dette på din ferie, så vær på vagt:

Så er du nemlig højst sandsynligt i en ferielejlighed med væggelus, og så gælder det for alt i verden om at undgå at få de små kræ med hjem som ekstra souvenir.

Erhvervsorganisationen EjendomDanmark giver i en pressemeddelelse gode råd til, hvad du gør, hvis du møder de sejlivede skadedyr på din ferie.

Det handler primært om, at du hurtigst muligt gør udlejeren opmærksom på problemet, så en skadedyrsbekæmper kan tage sig af problemet.

EjendomDanmark organiserer ejere og administratorer, og her understreger juridisk chefkonsulent, Thit Topsøe-Jensen, at det faktisk er lejerens pligt at reagere.

Ellers ender det nemlig ikke bare med at blive et træls – men potentielt også dyrt – møde med de uønskede feriegæster.

»Lejer har oplysningspligt over for sin udlejer, for det er jo kun lejeren, der til daglig har adgang til lejemålet, og som har mulighed for at opdage problemer med skadedyr. Derfor risikerer lejeren også at blive gjort erstatningsansvarlig for udgifterne til bekæmpelsen, hvis udlejer ikke får besked,« siger hun.

Problemerne med væggelus er især slemme i store etagebygninger med mange lejligheder og i tætbefolkede områder.

Det gode råd er at holde din kuffert væk fra senge og sengetøj på hotelværelset eller i ferielejligheden.

Når du kommer hjem, er det en god idé at vaske alt det tøj, du har haft med, ved så høj temperatur som mulig, eller fryse det ned et par dage.

For er uheldet først ude, kan det tage mellem tre til 12 måneder at slippe af med dem igen.

Og selv når det lader til, at de er væk, kan du være uheldig, at de stadig er der. Væggelus kan nemlig skjule sig i halve og hele år.

»Det er en langvarig og omstændelig proces, hvis de først er kommet ind. Så forebyggelse er den allerbedste vej at gå,« siger Thit Topsøe-Jensen.