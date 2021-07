»Kære aftengæst, vil du ikke være sød at tage dit affald – og især dine glasskår med, når du går? TAK.«

Således lyder en opfordring fra kystlivredderne i Helsingør Kommune til de strandglade gæster.

Det kan være hammerhyggeligt at være på stranden. Men det kan også udvikle sig til en noget blodig og smertefuld affære.

For det flyder med glasskår på rigtig mange strande i Danmark. Og det har fået livredderne i Helsingør Kommune til at råbe op.

Det sker nemlig for ofte, at en ellers hyggelig strandtur ender blodigt.

»Det sker mere eller mindre dagligt,« lyder det fra cheflivredder i Helsingør kommune John Mogensen, der understreger, at det ikke er alvorlige skader, men i travle perioder sker det jævnligt, at folk må syes.

Det er ifølge John Mogensen især »aftensjakket«, som han kalder det, der »glemmer« flaskerne, efter de har hygget sig med en festlig aften på stranden.

Problemet er, at flaskerne, som de hygger sig med, er lavet i et tyndt og gennemsigtigt glas, der let kan gå i stykker og gemme sig under sandet.

Den klare opfodring er derfor således: Undgå klare glasflasker. Køb dåser, når du skal på stranden.