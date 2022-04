For de fleste på to ben er påsken en hyggelig tid – men har man fire ben og kan sige vov, så er det en risikofyldt periode.

Der er nemlig flere påsketraditioner, der kan have dødelig udgang for en hund.

B.T. har talt med Lone Plum, dyrlæge og medejer af Randers Dyrehospital, der understreger, at det særligt er under æggejagten, man skal være opmærksom.

»Det er ofte de her chokoladeæg, man løber rundt for at finde, og det kan være meget farligt for en hund at indtage,« siger hun.

I chokolade er der både stoffet Theobromin og koffein, og det kan hunde ikke tåle. Det betyder også, at jo mørkere chokoladen er – altså jo højere kakaoindholdet er – jo farligere er det for hunden.

10-20 gram mørk chokolade kan slå en hund på cirka to kilo ihjel, mens de større hunde bliver meget syge.

»Det lyse chokolade har ikke en lige så høj koncentration af kakao, men det indeholder fedt og sukker, som heller ikke er sundt for hunden,« siger Lone Plum.

Symptomerne ved indtag af meget chokolade er, at hunden i første omgang begynder at kaste op og får dårlig mave.

Dernæst kan de bliver rastløse, få feber, og opføre sig lidt som en, der har drukket for meget kaffe. I værste tilfælde kan hunden få kramper, gå i koma og dø af chokoladeindtaget.

»Det er vigtigt at man har en idé om, hvor meget hunden har spist, når den kommer til dyrlægen,« siger Lone Plum og fortsætter:

»Her kan man prøve at få chokoladen op igen. Der er et vindue på et par timer, før det påvirker hunden i en farlig grad. Dernæst kan man behandle symptomerne.«

Hun forklarer, at hun på sin klinik jævnligt får hunde ind, der har indtaget chokolade. Men man ser også hunde, der har fået små plastikfigurer eller indpakning fra påskeæg på tværs i tarme og mave.

»Mit bedste råd er: Lad være med at tage din hund med på æggejagt,« siger Lone Plum.

I haven er der også en fare, man skal være opmærksom på. Påskeliljeløg.

»Et påskeliljeløg af 15 gram kan slå en mellemstor hund ihjel. Og det kan mange hunde måske opfatte som en form for bold, hvis de først får fat på sådan et,« siger dyrlæge Lone Plum.

Der er ingen modgift ved sådan en forgiftelse, så der skal man være særlig opmærksom. Symptomerne er opkast og diarré.