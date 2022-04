Hvis du for nylig har modtaget et opkald om, at du skal have penge tilbage i Skat, gælder det om at være ekstra opmærksom.

For mens tusindvis af danskere venter på, at deres overskydende skattepenge tikker ind på kontoen, har svindlere nu set deres snit til at udnytte situationen til at skaffe penge.

Det skriver TV Midtvest, der bragte historien først.

Mistanken om, at fupnummeret var i omløb startede allerede tirsdag, hvor lokalpolitiet i Skive modtog en anmeldelse.

Den drejede sig om en 80-årig kvinde, som netop var blevet ringet op af en flink medarbejder fra Skattestyrelsen:

»Hun blev ringet op af en 'medarbejder fra Skat', som fortalte hende, at hun skulle have 3250 kroner tilbage i skat. Og her bad den såkaldte medarbejder hende om hendes bankoplysninger,« forklarer Niels Bach, der er politiassistent.

Kvinden udleverede sine oplysninger til medarbejderen, men ganske kort efter tid tænkte hun, at det var for godt til at være sandt, og hun spærrede derfor sit kort.

Sådan kan du spotte en svindler: Hvis din mail eller sms starter upersonligt som for eksempel 'Kære kunde', skal du allerede være på vagt.

Hvis mailadressen eller domænenavnet indeholder minimale ændringer som for eksempel danskkebank.dk frem for for eksempel danskebank.dk.

Hvis links virker uforståelige eller forkortede som for eksempel i 'bit.ly'. Man skal dog være opmærksom på, at dygtige svindlere godt kan »spoofe« beskederne, så det udstråler et korrekt link. Kilde: Danske Bank.

Hun nåede det dog ikke i tide, for ifølge lokalpolitiet var der allerede blevet trukket 33.000 kroner.

Politiet er lige nu ved at efterforske sagen, men understreger også, at det er vigtigt, man er forsigtig, når det kommer til udlevering af bankoplysninger.

Det er desuden ikke det eneste fupnummer, der er på spil i øjeblikket.

Tidligere på måneden skrev B.T., at Ørsted ligeledes er udsat for fup, hvor svindlere forsøger at narre Ørsted-kunder til at udlevere deres oplysninger.