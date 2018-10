Det er tilsyneladende gået helt galt med den seneste Windows-opdatering, da den går ind og sletter brugernes egne filer.

Derfor har Microsoft over weekenden måtte stoppe udrulningen af den seneste Windows-opdatering. Det skriver The Verge.

Årsagen er, at flere brugere efter at have fået den seneste opdatering - version 1809 - har fået slettet filer og tømt mapper, efter de er logget på deres computere.

'Vi har sat udrulningen af Windows 10 oktober 2018-opdateringen (version 1809) på pause for alle brugere, mens vi undersøger isolerede meldinger om brugere, der mangler nogle filer efter opdateringen,' skriver Microsoft på support-siden for Windows Update.

Microsoft anbefaler, at brugere, der er ramt, kontakter virksomheden direkte og begrænser deres brug af den enhed, hvor de har oplevet problemer.

Hvis du har downloadet opdateringen manuelt, opfordrer Microsoft til, at du ikke installerer den, før en nyere version er tilgængelig.

Det vides endnu ikke, hvor mange Windows 10-brugere, der er ramt af problemet.

Det vides heller ikke, hvornår Microsoft forventer at have løst problemet med den nye opdatering.

Tilbage i juli kom det frem, at den amerikanske virksomhed ikke længere er lige så afhængig af sit styresystem Windows' succes.

Det skyldes Microsofts investeringer i skytjenester, skrev nyhedsbureauet Ritzau dengang.

Windows, der tidligere dominerede markedet for styresystemer, er blevet overhalet af mobile løsninger fra rivalerne Google og Apple.

På trods af at virksomheden er blevet overhalet på visse fronter, er grundlæggeren af Microsoft - amerikanske Bill Gates - fortsat en af de rigeste mænd i verden. Tidligere i år blev hans formue af finansmediet Bloomberg News opgjort til 96,6 milliarder dollar, svarende til 613,2 milliarder kroner.