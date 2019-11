Miljøstyrelsen har allerede haft fat i flere af de mest populære netbutikker for at stoppe salg af ulovligt legetøj.

Men på trods af det kan du stadig ende med at købe legetøj, som er farligt for dine børn.

Det er store netbutikker som Wish, Amazon og eBay, der har lovet Miljøstyrelsen at fjerne det farlige legetøj og dernæst ikke opfyldte løftet, skriver DR.

Miljøstyrelsen bad blandt andet Wish om at stoppe salget af deres Disney-prinsesser, fordi dukkerne indeholder alt for meget hormonforstyrrende kemi.

'Vi kan bekræfte, at produkterne er fjernet fra vores side. Og vi vil følge op i forhold til sælgeren for at sikre, at lovgivningen fremadrettet overholdes,' skrev Håvard Stjernen, områdedirektør for Wish, i en mail til Miljøstyrelsen, som DR har fået aktindsigt i.

Problemet er bare, Wish ikke har fjernet dukkerne fra deres hjemmeside.

Miljøstyrelsen har bedt de tre føromtalte store sider om at fjerne i alt ti ting, fordi de ‘udgør en alvorlig risiko for børn’, men seks af dem er stadig mulige at købe på enten Wish, Amazon eller eBay.

DR har undersøgt to af de seks produkter, som stadig kan købes, og her er det specielt Fortnite-figurer fra Amazon, som springer i øjnene.

De overskrider nemlig de tilladte grænseværdier for det hormonforstyrrende stof DEHP med 210 gange.

Stoffet kan forstyrre dannelse af kønshormoner og derfor give misdannede kønsorganer og dårligere sædkvalitet senere i livet.

Miljøstyrelsen har tidligere i år været ude at advare mod slimprodukter, som også kan købes på siderne.

Her havde de lavet en undersøgelse af 27 forskellige slimprodukter.

13 af dem havde for meget af den skadelige kemi.

'Der er tale om massive overtrædelser, og derfor har Miljøstyrelsen bedt butikkerne om øjeblikkeligt at fjerne de farlige produkter fra hylderne,' sagde miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse i den forbindelse.

Til DR kalder Lea Wermelin de nye oplysninger for ‘dybt bekymrende’.

Hun vil nu bede EU-kommissionen om at gøre noget ved sagen.