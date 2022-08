Lyt til artiklen

Som Casper Christensen ville have sagt det i 'Klovn':

»Der er lort i vandet!«

Sensommeren har budt på stabil varme og sol.

Derfor har badelysten også været høj hos mange danskere.

Men ved Åkrogen Strand i Aarhus fraråder kommunen nu samtlige badeglade gæster at springe i, da kvaliteten af badevandet simpelthen er for dårligt.

Det skriver Natur & Miljø i Aarhus på Facebook.

»Vent med at springe i bølgen blå ved Åkrogen Strand – badevandet er dårligt! Vi har tændt de røde lamper ved Åkrogen Strand, fordi en badevandsmåling har vist et for højt niveau af E. coli-bakterier. Vi fraråder derfor badning fra stranden,« lyder det i opslaget.

Man skriver yderligere, at de røde lamper foreløbigt gælder til og med mandag 29. august.

Den dag forventer man at have resultatet af prøverne, som forhåbentlig kan give grønt lys til at hoppe i bølgen blå.

Ifølge hjemmesiden badevand.dk er det umiddelbart det eneste sted i Danmark, hvor man har fundet E. coli-bakterier i vandet.