Blå himmel, sommerlige temperaturer og lunt badevand.

De danske strande får rigeligt med besøgende i disse dage, men hvis du selv planlægger en tur, så skal du alligevel tage dine forbehold.

Ifølge TV 2 Lorry er der nemlig giftige fisk nær danske strande.

Der er tale om fisken fjæsing, der i øjeblikket befinder sig langs kysten i Øresund og ved Storebælt. Faktisk kan der være flere hundrede af slagsen.

Fjæsingen er en saltvandsfisk, der kan blive op til 50 centimeter lang og er giftig i kraft af sine giftpigge:

»Hvis man bliver stukket, så gør det afsindigt ondt. Det er virkelig en voldsom smerte. Man har oplevet nogle gange, hvor badegæster ude på dybere vand er blevet så chokeret over smerten, at de næsten er ved at drukne,« fortæller Jens Peder Jeppesen, der er marinebiolog og akvariechef ved Øresundsakvariet, til TV 2 Lorry.

Han fortæller videre, at hvis man bliver stukket på en nerve, så kan det sprede sig til resten af kroppen.

Selvom det kan være meget smertefuldt, at blive stukket, så er det dog sjældent farligt.

Fisken opholder sig typisk på lavt havvand og kan være svær at spotte, da den graver sig ned i sandet og dermed er camoufleret.

Bevæger man sig henover en fjæsing løfter den sin pig, og derfor kan det være en god idé enten ikke at begive sig hovedkulds ud i vandet som den første, eller alternativt at erhverve sig nogle badesko.