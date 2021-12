I Randers Kommune går det ikke helt godt med snerydningen. Faktisk står det helt skidt til flere steder.

Især på og omkring Randersbro skal fodgængerne sørge for at gå ekstra varsomt, hvis de ikke vil risikere at brække arme og ben.

Det fortæller Randers Amtsavis.

Det er nemlig næsten umuligt at gå på fortovet. Derfor tyer de gående til cykelstien, der kun er en mikroskopisk del bedre, hvis man ikke vil falde og slå sig.

En af de uheldige, som amtsavisen møder, er Susan Vestergaard, der er faldet på Tronholmen, som er nogle stier, der bevæger sig væk fra Randersbro.

De er ikke omfattet snerydningen i Randers Kommunen, men det afholder ikke Susan Vestergaard fra at ville klage over forløbet.

»Jeg kunne næsten ikke komme op at stå, da jeg var faldet. Jeg har slået hofte, albue og skulder. Der var fuldstændig spejlglat,« siger hun.

Avisen har forsøgt at få fat i kommunen, men de ønsker ikke at udtale sig.