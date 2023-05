I en del af landet var der sidste måned god grund til at have luppen fremme, hvis man fik en bestemt pengeseddel i hånden.

Flere steder i den sydvestlige del af Jylland har ukendte personer i løbet af april betalt med falske tusindkronesedler, skriver jv.dk.

Meny i Blåvand har to gange modtaget en af de store sedler, og det samme er sket i Esbjerg og i Ribe.

De to sidste steder er de falske sedler blevet puttet i bankautomater.

Sådan spotter du falsk seddel Har pengesedlen et vandmærke?

Er der en vinduestråd med et bølgemotiv?

Er der et hologram, der reflekterer lyset i forskellige farver?

Er der en skjult tråd, som ses, når sedlen holdes op mod lyset?

Føles papiret ægte? Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Det er ikke kun i den sydvestlige del af landet, der har været falske sedler i spil den seneste tid.

I april kunne DR fortælle, at der de første tre måneder af året havde været en bølge af falske pengesedler.

I januar, februar og marts havde der været 444 anmeldelser om falske sedler, hvilket er halvdelen af anmeldelserne i hele 2022.

»Jeg blev lidt overrasket over, at tallene fra 2023 allerede er på halvdelen af tallet i 2022. Det betyder, at vi potentielt kan få rigtig mange sager, hvis resten af året forsætter på samme måde,« sagde Mikkel Brügmann, der er politikommissær ved efterforskningssektionen i Nordjyllands Politi, til DR.

