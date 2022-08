Lyt til artiklen

Smuk ser den ud, den vilde pastinak, som den står der med sine små gule skærmblomster.

Men rør den ikke.

Den kan nemlig blive et meget smertefuldt bekendtskab, skriver lokalavisen Vanløse Liv.

Rundt omkring i de danske grøftekanter spreder den giftige plante sig langsomt, men sikkert.

I københavnsområdet er den invasive plante eksempelvis et problem på Damhusengen, som bliver brugt som rekreativt område af både store og små.

Og der er al mulig grund til at gå i en stor bue uden om den vilde pastinak – ikke at forveksle med almindelig pastinak – hvis du møder den på din vej.

Kommer du i berøring med plantesaften, risikerer du at få vabler og noget, der minder om brandsår, når din hud får sollys.

Der kan også opstå pigmentelle misfarvninger i huden, som kan vare i flere måneder.

Den vilde pastinak minder lidt om bjørnekloen, men er ifølge Miljøministeriet ikke helt så krasbørstig.

Vanløse Lokaludvalg vil have Københavns Kommune til at tage affære og helt fjerne planten.

»Det harmonerer slet ikke med, at Damhusengen er et rekreativt område med legende børn, spejderaktiviteter, fodboldspil, motionsløb og gåtur med hunden. Ingen har lyst til at se sit shortsklædte barn løbe af sted for at hente fodbolden i et mylder af vild pastinak,« siger medlem af lokaludvalget Rikke Skovgaard Andersen til Vanløse Liv.

Kommunen mener på sin side imidlertid, at man gør, hvad man kan for at komme planten til livs.

B.T. og andre medier har tidligere beskrevet problemet, som i 2020 blandt andet ramte en gruppe sjællandske skolebørn på tur i Høng Skov.

Dengang sagde biolog hos Nationalpark Mols Bjerge Jens Reddersen til TV 2 Østjylland, at vi skal vænne os til at se mere til den giftige plante i fremtiden.

»Jeg har set den vilde pastinak sprede sig stille og roligt gennem de seneste år. Den har bredt sig til flere steder i Danmark og er nu mest udbredt i Østjylland. Men den findes også hist og her de fleste andre steder,« sagde han.