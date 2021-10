Hvis du er den lykkelige indehaver af et Netflix-abonnement, så er der god grund til at læse med her.

I øjeblikket er der nemlig flere e-mails i omløb, hvor svindlere udgiver sig for at være fra den populære streamingtjeneste, Netflix. Men det eneste, de prøver på, er, at opsnappe folks personlige oplysninger – og i sidste ende deres penge.

Det advarer Mit Digitale Selvforsvar om, som er en app, der er udviklet af Forbrugerrådet Tænk.

I e-mailen, der til forveksling ligner noget fra Netflix, står der skrevet, at modtagerens medlemskab er suspenderet, da der er problemer med betalingsoplysningerne.

Nederst i mailen opfordrer de derfor til, at man gennem et link opdaterer sine oplysninger, således man igen kan fortsætte med at streame.

Sådan ser den falske mail ud, som hævdes at være fra Netflix. Foto: Mit Digitale Selvforsvar Vis mere Sådan ser den falske mail ud, som hævdes at være fra Netflix. Foto: Mit Digitale Selvforsvar

Men selvom mailen kan lyde korrekt, er det vigtigt, at man ikke tager ordene for gode vare, og derfor har Forbrugerrådet Tænk en opfordring:

»Slet denne fupmail hvis du får den. Husk du altid bør tjekke direkte inde på Netflix' officielle hjemmeside eller app, når du vil tjekke din konto – aldrig via et link i en mail,« skriver Forbrugerrådet Tænk.

Har du modtaget en mistænkelig e-mail fra Netflix, hvor de beder om dine betalingsoplysninger?

Hvis man alligevel er i tvivl om, hvorvidt en mail er svindel eller ej, råder Forbrugerrådet Tænk desuden til, at man logger direkte ind på streamingtjenesten og tjekker, om alt er, som det skal være, inden man foretager sig noget.