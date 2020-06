Er du en af de mange, der har haft vovsen liggende under skrivebordet på hjemmekontoret eller missen vandrende rundt på tastaturet på stuebordet under coronakrisen, så læs med her:

Det kan nemlig være svært for dine kæledyr, når du vender tilbage til din pind på jobbet efter at have arbejdet hjemme i længere tid.

Hos den digitale dyrlægeklinik FirstVet får de lige nu mange henvendelser fra nervøse hunde- og katteejere.

De er bekymrede sig for, hvordan deres kæledyr skal klare at være alene hjemme efter karantænen.

Sådan hjælper du dine kæledyr tilbage til hverdagen efter coronakrisen Start i det små:

Hvis din hund tidligere har været alene hjemme uden problemer, får du sikkert ikke de store problemer med tilvænning til en 'normal' hverdag igen. Dyrlægen anbefaler dog, at du langsomt begynder med alene-hjemme træning ved stille og roligt at øge antallet af timer i stedet for at starte med en hel dag. Særligt for hvalpe og unge hunde:

Hvis du har en hundehvalp eller en ung hund, der ikke før har været vant til at være alene, så er det særligt vigtigt efter denne corona-lockdown at starte meget langsomt med alene-hjemme træningen med korte alene-intervaller. Her kan en hundebørnehave eller anden pasning til hunden være en god idé. Frisk luft og aktivering:

Sørg for, at hunden er luftet godt, inden den skal være alene – leg eller træn med den, så den er mentalt stimuleret. En træt og tilfreds hund udviser sjældent separationsangst. Det er dog vigtigt at sørge for, at hunden når at 'falde ned' efter gåturen, inden du forlader den. Start med få ændringer for katte:

For indekatte kan det være en god ide at starte langsomt op med alene-tiden, særligt hvis der er tale om meget sociale katte eller katte, der har tendens til stress i forbindelse med ændringer i hverdagen. Indekatte kan holdes beskæftiget med aktiveringslege og aktiveringslegetøj. Mindsk dyrenes stressreaktion:

For at mindske dyrenes stressreaktion på ændringer i hverdagen kan der benyttes diverse kosttilskud eller feromonsprays. Af disse kan nævnes Feliway (kun til kat), Adaptil (kun til hund), Kalm, Zylkene og Aptus Relax. Der anbefales at begynde med disse midler i god tid, inden kæledyret skal være alene. Kilde: Den digitale dyrlægeklinik, FirstVet

»Hos FirstVet har vi oplevet en stigning i vores digitale konsultationer fra mange danskere i karantæne, og det er dejligt, at så mange også tænker på deres dyr i disse underlige tider. Selvom vores samfund nu åbner op, er det vigtigt, at vi stadig husker på dyrene,« siger Janni Poulsen, der er førende dyrlæge hos FirstVet.

Hun opfordrer de kæledyrsejere, der vender tilbage til jobbet efter en længere tid med hjemmearbejde til at være særlig opmærksom på tegn på stress og separationsangst hos dyrene.

Hos hunde giver det sig især udtryk i, at din firbenede ven gø og piber, når du går ud af døren eller ødelægger ting, når den er alene hjemme.

Katte kan begynde at tisse andre steder end i kattebakken og blive mere højlydt og mere kontaktsøgende, end de er normalt.