Vær opmærksom! Der er i øjeblikket falske sms'er fra Matas i omløb.

Matas advarer selv på sin Facebook-side om den falske sms.

'OBS! Der er fortsat en SMS i omløb, der siger, at man er blevet udvalgt som testperson af Clubmatas. Det er ikke fra os! Vi anbefaler, at man ikke trykker på linket. Det er spam, og beskeden skal helst bare slettes.'

Sådan skriver Matas og beder kunderne henvende sig, hvis de har modtaget beskeden.

'Husk altid at du kan spørge os til råds, hvis du har modtaget noget, som ser underligt ud, inden du reagerer på beskeden.'

Kommunikationschef hos Matas, Klaus Fridorf, fortæller, at Matas er meget bevidste om, at der ofte er falske beskeder i omløb, som giver sig ud for at være fra Matas.

»Der er hele tiden nogle beskeder. Vi beder folk om at være opmærksomme på det, og det er også derfor, vi selv skriver på vores Facebook-side, at folk skal være opmærksomme,« siger Kalus Fridorf til B.T.

Flere Facebook-brugere på Matas' Facebook-opslag advarer om andre falske beskeder, der i øjeblikket er i omløb - blandt andet fra Elgiganten.